4 رحلات أسبوعية لـ"طيران السلام" بين "أبوظبي الدولي" و"مسقط"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي عن تشغيل "طيران السلام"، أول شركة طيران اقتصادي في سلطنة عُمان، أربع رحلات أسبوعية تربط بين مطاري أبوظبي الدولي، ومسقط الدولي.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي الرحلة الأولى القادمة من مطار مسقط يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر، وستسير الرحلات الأربع من مطار مسقط الدولي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت في الساعة 9:00 صباحاَ حسب التوقيت المحلي لمسقط، لتصل إلى مطار أبوظبي الدولي في الساعة 10:20 صباحاً بالتوقيت المحلي لأبوظبي، بينما ستغادر رحلات العودة من أبوظبي في الساعة 11:05 صباحاً، لتصل إلى مسقط في الساعة 12:05 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وستوفرالرحلات الجديدة فرصة للمواطنين والمقيمين في الدولة لزيارة مدينة مسقط عبر رحلة قصيرة، مقابل أسعار مدروسة تعزيزاً لحركة السفر سواء لأغراض السياحة أو العمل بين الدولتين الشقيقتين.

وبهذا الصدد قال الرئيس التنفيذي التجاري في مطارات أبوظبي مارتن دي غروف، "تعتبر مدينة مسقط من الوجهات المفضلة لدى العديد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وستوفر لهم الرحلات الأسبوعية الأربع خيارات متنوعة لزيارة مسقط بتكلفة اقتصادية مناسبة. ويسرنا الترحيب للمسافرين من مسقط في العاصمة أبوظبي حيث يمكنهم تجربة سفر متميزة والاستمتاع بالوجهات السياحية الترفيهية والثقافية التي تلبي مختلف الأذواق وتتناسب مع جميع أفراد الأسرة".

وأضاف دي غروف: " إن هذه الشراكة تأتي في إطار حرصنا في مطارات أبوظبي على تلبية احتياجات المسافرين عبر مطاراتنا ممن يبحثون عن تجربة سفر مريحة وممتعة وبأقل التكاليف وتتوافق مع أعلى المعايير والمستويات، إلى جانب حرصنا على استقطاب المزيد من شركات الطيران الجديدة إلى شبكتنا، خاصة في الدول التي تشهد إقبالاً لافتا من المسافرين كسلطنة عٌمان، خاصة بعد تسيير رحلات مباشرة".

وتابع دي غروف: "نعمل من خلال تشغيل رحلات جديدة على المشاركة في تعزيز نمو القطاع السياحي في أبوظبي، والتي حققت مكانة رائدة كوجهةٍ رئيسية ومركز عبور للمسافرين من السياح ورجال الأعمال على حدٍ سواء".

ويشار إلى أن شركة "طيران السلام"، قامت خلال فصل الصيف بتشغيل ثلاث رحلاتٍ أسبوعية بين أبوظبي وصلالة، المدينة السياحية الواقعة على الساحل الجنوبي لعُمان خلال الفترة بين 2 يوليو و7 سبتمبر 2019.