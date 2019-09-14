التسوق الآمن عبر الإنترنت

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

التسوق عبر الإنترنت له مخاطر، وبالتالي، فإن على المتعاملين ألا يدخلوا رقم بطاقة الائتمان أو معلوماتهم الشخصية، إلا من خلال مواقع موثوقة، مع التأكد من أن عنوان الصفحة يبدأ ببروتوكول التشفير الآمن، على أن يظهر رمز القفل في شريط العنوان بالمتصفح، مع ضرورة قراءة رسائل التنبيه المرسلة على الهاتف بدقة، والتأكد من أنها تتبع للعمليات التي يريد المتسوق تنفيذها تحديداً، ويفضل أيضاً تفعيل خاصية استلام الإشعارات عند إجراء أي عملية دفع باستخدام البطاقة، والابتعاد عن استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية في الأماكن العامة لأغراض التسوق عبر الإنترنت، والتأكد من أن برامج الحماية من الفيروسات محدثة، والحرص على التسوق من شركات تجارية يمكنك الاتصال معها بسهولة، إذا حدثت أي مشكلة خلال عملية الشراء، وتجنب الشراء من خلال الروابط التي تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وبدلاً من ذلك، يجب التحقق من عنوان الرابط URL بشكل مستقل، والحفاظ على الإيصالات الإلكترونية أو رسائل التأكيد الواردة عبر البريد المتعلّقة بعمليات الشراء الخاصة بك عبر الإنترنت.