مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» ينظر في توزيع أرباح مرحلية لـ2019

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، أن مجلس إدارتها سينظر في توزيع أرباح مرحلية للعام الجاري واعتمادها، خلال اجتماعه الذي سيعقد الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019.

وكانت الجمعية العمومية لـ«أدنوك للتوزيع»، وافقت خلال أبريل الماضي على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، يتم بموجبها توزيع أرباح سنوية عن السنة المالية 2019 بقيمة 2.39 مليار درهم بواقع 0.1910 درهم للسهم، وتوزيع أرباح سنوية للعام المالي 2020 بواقع 0.2057 درهم للسهم، إضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.

يشار إلى أن الشركة تعتزم المواصلة في توزيع نصف الأرباح السنوية خلال أكتوبر المقبل، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه.