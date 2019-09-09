«فوري» المصرية للمدفوعات الإلكترونية في الإمارات قبل نهاية 2019

المصدر: القاهرة - رويترز

قال العضو المنتدب لشركة «فوري»، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، محمد عكاشة، إن الشركة ستبدأ العمل في دولة الإمارات قبل نهاية العام الجاري، وتأمل في تقديم خدماتها بالسعودية والكويت في عام 2020، في إطار مسعى لاستهداف الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة.

وأضاف عكاشة في مقابلة مع «رويترز»: «سندشن خدماتنا في الإمارات قبل نهاية العام الجاري مع واحد من أكبر البنوك هناك».

وتابع: «ننظر إلى الدول العربية التي فيها أعداد كبيرة من المصريين، فنحن نستطيع تقديم خدمات مختلفة لهم مثل دفع الفواتير، وشحن الهواتف المحمولة في الخارج من خلال الهاتف».

وذكر عكاشة، الذي طرحت شركته 36% من أسهمها في بورصة مصر خلال أغسطس الماضي، أن «فوري» تركز على السوق المحلية والأسواق العربية التي يتواجد فيها مصريون، لكن لا تفكر في دخول أسواق إفريقية كما تكهن بعض المحللين.