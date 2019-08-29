الاعلان عن تسعيرة الوقود في الدولة لشهر سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسجل أسعار الوقود انخفاضاً جديداً في مؤشراتها اعتباراً من بداية سبتمبر المقبل، اذ تنخفض أسعار البنزين بمشتقاته الثلاثة التي تشمل «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، بقيم تصل إلى 10 فلوس لليتر، مقارنة بأسعارها خلال أغسطس الجاري، بحسب التسعيرة التي أقرتها اليوم لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وأعلنتها مواقع شركات توزيع الوقود.

وتكون تسعيرة الوقود في الدولة لشهر سبتمبر 2019 على النحو التالي:

بنزين 98

قبل: 2.37 درهم

بعد: 2.28 درهم

بنزين 95

قبل: 2.26 درهم

بعد: 2.16 درهم

ديزل

قبل: 2.42 درهم

بعد: 2.38 درهم