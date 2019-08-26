دبي تستقبل 9.5 ملايين زائر دولي في 7 أشهر

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة استقبلت 9.58 ملايين زائر دولي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 9.25 ملايين زائر، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 3.57%.

وأشارت بيانات الدائرة، التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية بنهاية يوليو 2019، ليصل إلى 118 ألفاً و209 غرف، مقارنة بـ111 ألفاً و332 غرفة نهاية يوليو 2018، تمثل نمواً نسبته 6.18%.

ووصل متوسط إشغال الغرف الفندقية إلى 74% خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو العام الجاري، في حين بلغ متوسط سعر الغرف الفندقية 442 درهماً.

وحلت الهند في المركز الأول، كأكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الجاري، مسجلة 1.23 مليون زائر، تلتها السعودية بإجمالي 924 ألف زائر، بينما حلت المملكة المتحدة في المركز الثالث، مسجلة 667 ألف زائر.