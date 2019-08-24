«تسين كورب» و«كلوكنر للصلب» تدرسان الاندماج

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

أجرت مجموعة «تسين كورب» الصناعية الألمانية محادثات أخيراً مع شركة «كلوكنر آند كو للصلب»، بشأن احتمالات إبرام صفقة اندماج بين الجانبين، في الوقت الذي تسعى المجموعة الألمانية العملاقة للحد من اتساع نشاطاتها والتركيز على صناعة الصلب.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، عن مصادر مطلعة على خطط «تسين كورب»، أن المجموعة درست أيضاً في الماضي فكرة الاندماج عن مجموعة «سالزجيتر إيه جي»، ولكن المحادثات كانت في مراحلها الأولية، وليس من الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى إبرام صفقة.

وارتفع سعر سهم «كلوكنر» بنسبة 18% في بورصة فرانكفورت في أعلى معدل له خلال 10 سنوات، فيما ارتفعت أسهم «سالزجيتر» بنسبة 1%، وزادت أسهم «تسين كروب» بنسبة 2.2%.

وأفادت الوكالة بأن هذه المحادثات تظهر رغبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيسن كروب»، جويدو كيركهوف، في دراسة الخيارات كافة للنهوض بالمجموعة، بعد الضغوط التي تعرض لها من المجلس الإشرافي لإعادة هيكلة الشركة.