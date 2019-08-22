الهند تبدأ تشييد جناحها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو – دبي



قال وزير الدولة لشؤون الإسكان والمناطق الحضرية في الهند، هارديب سينغ بوري، إنه حضر اجتماعاً مع كبار المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة الهندية لمناقشة ومراجعة المواعيد النهائية وخطط بناء جناح الهند في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف سينغ في تغريدة له على موقع التدوين المصغر «تويتر» أن العمل على هيكل الجناح بدأ حالياً، وسيكتمل بحلول ديسمبر 2019، في ما سيكون الجناح بأكمله مع الديكور الداخلي جاهزاً في أغسطس 2020، في وقت مناسب قبل انطلاق فعاليات المعرض الدولي.

ونشر الوزير الهندي صوراً لتصميم الجناح الهندي، أثناء مناقشته للخطط المتعلقة بتشييد الجناح في «إكسبو 2020 دبي».

بدوره، نشر المكتب الدولي للمعارض تغريدة على حسابه في موقع «تويتر» أكد فيها أن الجناح الهندي في «إكسبو 2020 دبي» سيتم تشييده في جناح الفرص، ويتكون من أربع طوابق، وسيعرض الجناح نقاط القوة في مجال الابتكار والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

يشار إلى أن 195 دولة أكدت مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، ما يجعله الـ«إكسبو» الدولي الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن.

وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه، الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، فإن من المتوقع أن يستقطب «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 25 مليون زيارة، وسيقام على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة.