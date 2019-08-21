«بروبرتي فايندر»: 1163 درهماً متوسط سعر القدم المربعة للوحدات السكنية بدبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف تقرير لمجموعة «بروبرتي فايندر»، أن السعر المعلن عنه للوحدات السكنية في دبي في حدود 1163 درهماً للقدم المربعة.

وأشارت المجموعة في تقريرها حول متوسط أسعار القدم المربعة المعلن من قبل الشركات العقارية التي تطرح مشروعاتها في السوق العقارية في الإمارات؛ إلى أن عجمان سجلت أرخص سعر للقدم في الدولة مع متوسط سعر معلن عنه يبلغ 269 درهماً للقدم المربعة.

وتفصيلاً، سجلت الوحدات السكنية في دبي خلال النصف الأول من عام 2019 أسعار بيع أقل بنسبة 11.7% قياساً بما كانت عليه قبل عامين، وسجل سعر القدم المعلن عنه للوحدات السكنية في دبي نحو 1163 درهماً للقدم المربعة، وذلك وفقاً للبيانات الواردة في تقرير «بروبرتي فايندر تريندز» الصادر عن مجموعة «بروبرتي فايندر».

وبحسب التقرير، سجلت شقق رأس الخيمة أكبر انخفاض على مستوى الأسعار خلال النصف الأول من عام 2019، حيث تراجعت بواقع 6.2% إلى متوسط سعر معلن عنه 560 درهماً للقدم المربعة، وهو ما يعادل نصف متوسط السعر المعلن عنه في أبوظبي الذي انخفض بنسبة 4.4% ليبلغ نحو 1120 درهماً للقدم المربعة.

وأشار إلى أن إمارة عجمان مازالت تسجل أرخص أسعار للقدم المربعة قياساً بأي منطقة أخرى في الإمارات، مع متوسط سعر معلن عنه يبلغ 269 درهماً للقدم المربعة. وكانت هذه الأسعار قد تراجعت بواقع 3.9% خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن جانب آخر، حافظت الشقق في إمارة الشارقة على أفضل قيمة لها خلال النصف الأول من هذا العام، كما هي الحال خلال الأعوام الماضية. وسجلت هذه الشقق تراجعاً بواقع 1.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ متوسط السعر المعلن عنه 475 درهماً للقدم المربعة.

وقال مدير الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»، لينيت عباد: «بالنظر إلى عمليات استكمال وتسليم مجمعات الفلل ذات الأسعار المدروسة، شهدنا عمليات انتقال إلى هذه المجمعات من المناطق ذات الشعبية الواسعة مثل دبي مارينا. وتتجه العائلات نحو الإقامة في أماكن ضمن ضواحي دبي من أجل الحصول على عقار أكبر مع مساحة خارجية أوسع. وشهدنا أيضاً تحول عدد كبير من المستأجرين إلى مشترين للمنازل، ولاسيما في مجمعات الفلل الجديدة».