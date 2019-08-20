96 % معدل التزام شركات «دبي المالي» بالإفصاح عن البيانات في الربع الثاني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 96% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من عام 2019، في حدود المهلة الزمنية القانونية، وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة.

وأفاد السوق في بيان له أمس، بأن عدد شركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة الخاصة، وشركات الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي التي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية بلغ 64 شركة من أصل 67 شركة، في حين لم تفصح شركة «ماركة»، وشركة «دريك آند سكل» عن بياناتهما، وزودت شركة «أجيليتي» السوق ببيانات أولية فقط.

ورفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها، وفقاً لمتطلبات الهيئة. إلى ذلك، أعلن سوق دبي المالي عن تعزيز شراكته مع «معهد حوكمة» التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بهدف تحسين ممارسات حوكمة الشركات في دولة الإمارات.

وكان سوق دبي المالي ومعهد حوكمة وقعا في عام 2017 اتفاقية تعاون لتطوير ممارسات الحوكمة والاستدامة في قطاع الشركات في دولة الإمارات، خصوصاً دبي. ودرب معهد حوكمة منذ ذلك الحين أكثر من 100 أمين سر مجلس إدارة من الشركات المدرجة في السوق. كما بادر إلى تقديم عروض موجزة بهدف إطلاع وتعريف مجالس إدارة ما يزيد على 65% من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي على ممارسات حوكمة الشركات، ودور مجالس الإدارة في الحوكمة والاستدامة بالشركات.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن ممارسات الحوكمة والاستدامة مرتكز أساسي لرؤيتنا، إذ نتبنى أفضل الممارسات لضمان ترسيخ تلك المبادئ في الشركات المدرجة.

وأضاف: «أثبت تعاوننا مع معهد حوكمة نجاحه من حيث تحسين ممارسات الحوكمة عند الشركات المدرجة في سوق دبي المالي».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، الدكتور أحمد حسن بن الشيخ «قطعنا خطوات كبيرة من حيث النهوض بمعايير حوكمة الشركات في دولة الإمارات. وحتى الآن درب المعهد أكثر من 1800 مدير، وما يزيد على 200 أمين سر في مختلف الشركات، ونتطلع إلى استمرار التعاون بيننا لتعزيز إجراء إصلاحات في قطاع الشركات بالمنطقة».

معهد حوكمة درّب 100 أمين سر مجلس إدارة لشركات مدرجة في سوق دبي المالي.