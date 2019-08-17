إنجاز 20.97 ألف وحدة سكنية في دبي خلال النصف الأول

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف تقرير «بروبرتي فايندر تريندز» للنصف الأول من عام 2019 عن استكمال شركات التطوير العقاري لعمليات تشييد وتسليم الوحدات السكنية خلال وقت قياسي، على الرغم من عملية تصحيح الأسعار التي تشهدها مختلف المجمعات السكنية في دبي.

وأشارت البيانات الصادرة عن «تريندز» إلى استكمال 20 ألفاً و978 وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت 14 ألفاً و999 شقة، و1084 شقة مُخدّمة، و4895 فيلا وشقة تاونهاوس.

وحدات سكنية

ولفتت «داتا فايندر»، منصة المعلومات والبيانات العقارية التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر»، إلى استكمال 38 ألفاً و426 وحدة سكنية ضمن 152 مشروعاً بنسبة 85% لغاية يوليو 2019، ومن المقرر إنجازها مع نهاية العام الجاري.

وشملت هذه النسبة 29 ألفاً و397 شقة و3387 فيلا وتاونهاوس، و5642 شقة مُخدّمة. وكشفت نتائج التقرير أن عملية إنجاز جميع المشروعات خلال عام 2019 لن تتحقق رغم نسب الاستكمال المرتفعة، وذلك استناداً إلى معدلات الاستكمال السابقة.

مشروعات بارزة

وسيتم خلال عام 2019 تسليم بعض المشروعات البارزة، بما فيها برج «دي تي 1» في «داون تاون دبي» والذي يضم 130 شقة، و44 فيلا في مجمع الصرفة التابع لشركة «مراس» في منطقة الصفوح، و512 فيلا في مجمع «سيدرا»، إضافة إلى 1312 فيلا في مجمعي «مايبل 1»، و«مايبل 2» الفرعيين في «دبي هيلز إستيت»، و48 فيلا في «شوبا هارتلاند إستيت» في «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، و426 شقة في «فيدا هيلز» التابع لشركة «إعمار».

وعلاوة على ذلك، كان من المتوقع إنجاز ستة مشروعات إضافية مع نهاية عام 2018 ضمن مجمع «تاون سكوير» الذي تطوره شركة «نشاما» العقارية. كما تم استكمال 579 وحدة سكنية في «شقق صافي»، و680 وحدة إضافية في «زهرة النسيم»، مع توقع استكمال وحدات إضافية مع نهاية 2019.

تراجع الأسعار

وقالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات في مجموعة «بروبرتي فايندر»، لينيت عباد: «تشير التوقعات إلى استكمال أعداد غير مسبوقة من الوحدات السكنية خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بالتوازي مع استيعاب السوق لهذه الوحدات السكنية. كما ستفتح زيادة عدد الوحدات السكنية المتوافرة باب التفاوض على أسعار الإيجارات أمام المقيمين. أما بالنسبة لسوق بيع العقارات، فإن زيادة عدد الشقق الجديدة التي تدخل السوق دون زيادة في مستويات الطلب، ستسهم في خفض التكاليف بالنسبة للسكان والمستثمرين في المدينة على حدٍ سواء».

وأشار تقرير «داتا فايندر»، إلى أنه من المتوقع أن نشهد استكمال العديد من المشروعات خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى من فلل «أرابيلا»، و«سفنث هيفن» في مشروع البراري، وشقق «أكاسيا» في «بارك هايتس» ضمن مجمع «دبي هيلز إستيت».

بالإضافة إلى 458 شقة تاونهاوس في «سيرينا» وشقق «جينا» في «تاون سكوير»، و2550 شقة ضمن المرحلتين 1 و2 في مشروع «عزيزي فيكتوريا»، و620 شقة في برجي «ويند تاور 1 و2» في منطقة أبراج بحيرات جميرا، و1427 شقة في ثلاثة أبراج ضمن «الحبتور سيتي».

كما تشير التوقعات إلى استمرار العرض على حاله خلال عام 2019، مع دخول عدد كبير من الشقق السكنية إلى السوق العقارية، حيث كشفت «داتا فايندر» في نهاية عام 2018، عن وجود 33 ألفاً و982 وحدة سكنية قيد الإنشاء في دبي بمعدل إنجاز 65% على الأقل من المقرر استكمالها في عام 2019. وتم استكمال ما لا يتجاوز بضعة آلاف من تلك الوحدات خلال عام 2018، وتأجيل مواعيد تسليم الوحدات الباقية إلى عام 2019.

ومن المتوقع أن يصل عدد الوحدات السكنية إلى 637 ألف وحدة مع نهاية عام 2020، بزيادة قدرها 10% على الأعوام الماضية. وعلى الرغم من تزايد مستويات العرض مقارنة بالطلب إلا أن توجه السوق نحو توفير عقارات بأسعار مدروسة سيلقى إقبالاً كبيراً من قبل السكان والمستثمرين على حد سواء.

توجه السوق إلى توفير عقارات بأسعار مدروسة سيلقى إقبالاً من المستثمرين.

زيادة عدد الوحدات يتيح للمتعاملين التفاوض لخفض الأسعار والإيجارات.