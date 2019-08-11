«سامسونغ» تطلق الطلب المسبق على هاتف «نوت 10» في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سامسونغ الخليج للإلكترونيات» عن إطلاق عملية الطلب المسبق على هاتف «غالاكسي نوت 10» Galaxy Note10، اعتباراً من الثامن من أغسطس إلى 23 أغسطس، عبر جميع متاجرها في الإمارات، إضافة إلى متاجر التجزئة الرئيسة، وكذلك عبر الإنترنت من خلال الرابط www.Samsung.com.

وسيكون العملاء الذين يطلبون الجهاز مسبقاً أول من يختبر الميزات الجديدة في قلم S-Pen المعاد تصميمه، إضافة إلى شاشة العرض الممتدة من الحافة إلى الحافة.

وقال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتنقلة في شركة «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، طارق صباغ: «طرحت (سامسونغ) هاتفها الجديد Galaxy Note10، الذي يمثل جيلاً جديداً من القوة، وتم تصميمه بدقة وعناية فائقتين، ليتناسب مع متطلبات المستخدمين وأهدافهم المتعددة، لتحويل أفكارهم المبدعة إلى واقع ملموس».

ويتيح هاتف Galaxy Note10 للمستخدمين الاستفادة من الأدوات المتقدمة لالتقاط صور وتسجيل فيديوهات مميزة، ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يأتي الهاتف مع تحسينات جديدة في قلم S Pen، تشمل القدرات الجديدة المستندة إلى تقنية البلوتوث منخفض الطاقة، مثل مزايا الحركات الجوية Air Actions، التي تتيح للمستخدم التحكم في جوانب معينة من الجهاز باستخدام إيماءات بواسطة قلم S Pen.

ويأتي الهاتف بمساحة تخزين 256 غيغابايت بسعر 3499 درهماً، و512 غيغابايت بسعر 4499 درهماً، مع إمكانية إضافة بطاقة تخزين إضافية بسعة 1 تيرابايت، إضافة إلى ذلك يتوافق الجهاز الجديد مع قاعدة Samsung DeX الموسعة.