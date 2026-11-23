قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر منصة "إكس": "اعتمدنا اليوم بحمدالله وبحضور أهم 1000 مسئول في الحكومة الاتحادية الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات".

وأضاف سموه: "واجهة واحدة لجميع خدمات الحكومة، على شكل مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي على هاتف كل مواطن ومقيم وزائر.. حيث يستطيع المتعامل التحدث معه بلغته البسيطة .. وطلب الخدمة الحكومية .. وسيقوم المساعد بتنفيذيها له".

وتابع سموه: "المساعد الشخصي "ميرة".. لا تجيب فقط على جميع الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الحكومة.. بل تنفذها.. وتنسق مع جميع الجهات المعنية.. وتعرف المتعامل.. وتزوده بوثائقه الحكومية.. وتوفر خدماتها الحكومية 24 ساعة ومن أي مكان".

وقال سموه: "سواء كان هذا المتعامل ولي أمر طالب في مدرسة حكومية يسأل عن مستوى ابنه الدراسي.. أو مريض يتابع مواعيده ويتحدث مع طبيبه عبر الهاتف… أو مستثمر يجدد عقوده.. أو متقاعد يسأل عن معلومات راتبه التقاعدي.. أو مواطن يجدد جوازه أو بطاقته".

وأضاف سموه: "نقلة نوعية.. سيتم إطلاقها ابتداءً من مارس 2027 باذن الله".

وختم سموه: "هدفنا تسهيل حياة الناس.. هدفنا توفير الأوقات على الناس.. هدفنا حكومة تقدم أفضل خدمات على مستوى العالم.. وقادمنا أجمل بإذن الله".