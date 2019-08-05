9.4 مليارات درهم مبيعات «إعمار العقارية» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت «شركة إعمار العقارية» ما وصفته بأنه أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية نصف السنوية في دبي، إذ سجلت مبيعات بقيمة 9.443 مليارات درهم (2.571 مليار دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 52% مقارنة بالمبيعات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2018، البالغة 6.229 مليارات درهم (1.696 مليار دولار).

وأضافت في بيان لها، أمس، أنه بفضل الأداء القوي لأعمال «إعمار للتطوير العقاري»، في ما يخص الوحدات المعدّة للبيع في دولة الإمارات، إضافة إلى قطاعَي مراكز التسوق والضيافة، فقد حققت «إعمار»، خلال النصف الأول من عام 2019، إيرادات بقيمة 11.569 مليار درهم (3.15 مليارات دولار)، وصافي أرباح بقيمة 3.11 مليارات درهم (847 مليون دولار).

وكشفت «إعمار» أن لديها مشروعات معدّة للبيع بقيمة 49.188 مليار درهم (13.392 مليار دولار) تشمل العمليات الدولية، كما في 30 يونيو 2019، وسيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ما يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ونجاح نموذج أعمالها، الذي يركز على تحقيق أفضل قيمة لأصحاب المصالح.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار، إن الأداء القوي والثابت لـ«إعمار»، العام الجاري، استند إلى تنامي سمعة دبي وجهةً عالميةً أولى للاستثمارات العقارية، وإن توسعنا الناجح في قطاعَي مراكز التسوق والضيافة، اللذين يكملان القطاع السياحي في دبي، حقق إيرادات قوية.

وأضاف: «نحرص دائماً على مواكبة أعمالنا مع التطلعات التنموية الوطنية، ونلتزم بتحقيق قيمة كبيرة لجميع المعنيين، ونواصل العمل على تطوير أدائنا ضمن وحدات أعمالنا الرئيسة الثلاث، بالاعتماد على أحدث التطورات التقنية والابتكارات في العالم الرقمي». ووفقاً للنتائج المالية، فقد حققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح بقيمة 1.382 مليار درهم (376 مليون دولار)، وإيرادات بقيمة 6.237 مليارات درهم (1.698 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2019. وسجلت «إعمار مولز» نمواً بنسبة 6% في الإيرادات إلى 2.227 مليار درهم (606 ملايين دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 3%، ليصل إلى 1.13 مليار درهم (308 ملايين دولار) خلال الفترة ذاتها. وحافظت أصول «إعمار مولز»، التي تشمل: «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«مجمع الذهب والألماس» و«سوق البحار»، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، على معدل إشغال قوي بلغ 92% خلال النصف الأول من عام 2019، في حين وصل إجمالي عدد الزوار إلى 68 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 2%، مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأسهمت أعمال «إعمار» في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري بـ1.318 مليار درهم (359 مليون دولار) من إجمالي الإيرادات. كما أسهمت أعمال «إعمار» في الأسواق العالمية بنسبة 15% من إجمالي الإيرادات، بقيمة 1.743 مليار درهم (475 مليون دولار)، بنمو نسبته 12% مقارنة بإيرادات الأعمال العالمية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2018، التي بلغت 1.55 مليار درهم (422 مليون دولار).

49.188 مليار درهم قيمة مشروعات لـ «إعمار» معدّة للبيع.