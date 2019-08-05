1.17 مليار درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة أدنوك للتوزيع»، أمس، عن ارتفاع صافي أرباح النصف الأول لعام 2019، بنسبة 4.3%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2018، ليبلغ 1.17 مليار درهم.

وأفادت الشركة في بيان، بأن التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها النفقات الرأسمالية) سجلت ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.345 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019.

وخلال الربع الثاني من عام 2019، بلغت قيمة الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 750 مليون درهم، في ما بلغ صافي الربح 595 مليون درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 1.3% و2.2% على التوالي، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018.

وارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزونات) خلال النصف الأول من عام 2019، محققة نمواً بنسبة 11% لتبلغ 1.364 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

ولفتت «أدنوك للتوزيع» إلى أن برنامج تجديد متاجر التجزئة يسير وفق الخطة الموضوعة له، وقد أسهم في تحسين الهوامش الكلّية، وزيادة في متوسّط حجم سلّة المشتريات بنسبة 6.8% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس سعيد مبارك الراشدي: «تمكنّا من تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2019. وسيكون تركيزنا في النصف الثاني من عام 2019 على تسريع وتيرة التوسع في شبكتنا محلياً، خصوصاً في دبي، وتنمية أعمال شراكاتنا غير النفطية».

وتابع: «أثبتت (أدنوك للتوزيع) مجدداً قدرتها على تحقيق نموّ مربح وطويل الأجل. ولا شك أننا على الطريق الصحيح نحو جعلها شركة عالمية لبيع الوقود ومتاجر التجزئة على مستوى الإمارات والعالم».

وكانت «أدنوك للتوزيع» أعلنت في الرابع من أبريل 2019 عن تعديل إيجابي في سياسة توزيع الأرباح. وتعكس السياسة الجديدة زيادة في توزيعات أرباح عام 2019 (2.39 مليار درهم)، و(2.57 مليار درهم) لعام 2020، وبنسبة 63% و75% على التوالي مقارنة بتوزيعات الأرباح لعام 2018. وتتوقع الشركة دفع أرباح مرحلية لعام 2019 في أكتوبر المقبل، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.