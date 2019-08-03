«الاتحاد للطيران» تشغّل «بوينغ 787-9 دريملاينر» إلى لاغوس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

هبطت طائرة «الاتحاد للطيران» من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر» في لاغوس صباح أمس، في أول رحلة لها من أبوظبي. وانطلقت الرحلة رقم (EY673) من مطار أبوظبي الدولي عند الساعة 2:35 فجراً ووصلت في الوقت المحدد عند الساعة 7:10 بالتوقيت المحلي، فيما أقلعت الطائرة في رحلة العودة رقم (EY674) من لاغوس عند الساعة 8:30 من صباح أمس، على أن تصل إلى العاصمة عند الساعة 7:10 مساء.

وتضم طائرة «بوينغ 787-9 دريملاينر»، المرتبة بنظام الدرجتين، 299 مقعداً منها 28 مقصورة في درجة رجال الأعمال و271 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، روبن كامارك: «تسعدنا ترقية خدماتنا باستخدام طائرة من طراز (دريملاينر) على خط (أبوظبي-لاغوس) لتعزيز تجربة الضيوف ولتلبية الطلب المتزايد على رحلات الأعمال ورحلات الترفيه من وإلى أكبر مدينة في نيجيريا». وتابع كامارك: «يبحث المسافر اليوم عن الراحة والابتكار خلال أسفاره، ونحن نهدف إلى توفير أعلى مستويات الضيافة والخدمات التكنولوجية المتقدمة لضمان أن نقدم لجميع ضيوفنا تجربة سفر لا تنسى».

وانطلقت عمليات «الاتحاد للطيران» إلى لاغوس في يوليو 2012، وحققت نتائج كبيرة للشركة مع استمرار الطلب القوي على هذا الخط في الاتجاهين.