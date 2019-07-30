مراكز دبي للتسوق.. من الـ «شوبينغ» إلى المغامرات والترفيه

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تضمّ دبي العشرات من المراكز التجارية الشهيرة التي توفر لزوارها أكثر من مجرّد تجربة تسوّق بسيطة، إذ يمكنك أن تجد العديد من مدن الترفيه الداخلية، إضافة إلى المتاجر والمطاعم، ولذلك تُعتبر زيارة هذه المراكز تجربة شاملة تجمع بين الترفيه، والتسوق، وقضاء الأوقات الرائعة مع العائلة والأصدقاء.

«آي فلاي دبي»

تعتبر «آي فلاي دبي» في مركز تسوق «مردف سيتي سنتر» أول مركز للطيران الداخلي والقفز الحر بالهواء داخل مركز تجاري في العالم. وتتألف هذه التجربة الفريدة من نوعها من نفقين هوائيين من «الإكريليك» الشفاف بارتفاع 10 أمتار، كما تحتوي على أحدث التقنيات التي تضمن أعلى درجات السلامة.

وعندما تمتزج التكنولوجيا بشغف الإنسان بالطبيعة، تكون الوجهة المثلى هي «أوربي دبي» في مركز تسوق «مردف سيتي سنتر» التي توفر رحلة تفاعلية على كوكب الأرض، إذ بإمكانك عيش تجربة الحياة في أعماق المحيطات، إلى أعالي الجبال، والتعرف الى تضاريس هذه الصور الحية التي التقطتها «بي بي سي إيرث» لتفاصيل مختارة من اليابسة والماء، وكأنك تزورها فعلياً.

«آت ذا توب»

وعلى ارتفاعات شاهقة في الطوابق 148 و125 و124 في أطول مبنى في العالم «برج خليفة»، يمكن الاستمتاع بإطلالات على مدينة دبي من جميع الجوانب، في سطح المراقبة انطلاقاً من مركز تسوق «دبي مول»، ضمن منصّة «آت ذا توب».

رعب وواقع افتراضي

ويمكن كذلك القيام بتجربة أول بيت رعب من نوعه في المنطقة، الذي يأخذ الزوار في رحلة تمزج بين المتعة واللحظات التي تحبس الأنفاس في مركز تسوق «دبي مول»، وهذه التجربة مصممة للأشخاص الباحثين عن المغامرة والتشويق ومحبي أفلام الرعب.

كما يمكن تخطّي حدود الواقع، والتحكّم بزمام التغيير مع تجربة الواقع الافتراضي الفريدة من نوعها في المركز نفسه، إذ يمكن تحدّي الواقع برفقة الأصدقاء أو أفراد العائلة من مختلف الأعمار عبر الخوض في عوالم تراوح بين الرعب، والمغامرة، والمتعة والرياضة، مع إمكانية اختيار النمط الفردي أو المتعدد اللاعبين.

«يلا بولينغ»

وتعدّ صالة «يلا بولينغ» في «مول الإمارات» إحدى أكثر صالات «البولينغ» تطوراً، مع ممرات مميزة تضمن الاستمتاع بقضاء أحلى الأوقات الممتعة والترفيهية مع العائلة في دبي، فهي المكان المثالي للترفيه واختبار المهارات في لعبة البولينغ، في صالة تضم 12 ممر لعب مبتكرة.

«سكي دبي»

أما مدرسة التزلج فتقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من دروس التزلج من الأساسيات، وصولاً إلى ما يلزمك لتحسين أدائك ومهاراتك والانتقال للمستوى الأعلى، إذ يعدّ «سكي دبي» في «مول الإمارات»، الذي تغطي مساحة الجليد فيه 22 ألفاً و500 متر مربع، أوّل منتجع مغطّى للتزلج في الشرق الأوسط، وتغطّي تلك المساحة خمسة ممرّات تزلّج بدرجات انحدار متفاوتة، من منحدر سريع وحتى المنحدرات الصعبة التي تحتاج إلى خبرة عالية، فضلاً عن منطقة حرة للمتزلّجين على الجليد وراكبي الزلّاجات. أمّا حديقة الثلج التي تمتدّ على مساحة 3000 متر مربع، فهي رائعة للعائلات، وتتميّز بكهوف ثلجيّة ومنحدرات منزلقة.

«سكاي ترايل»

ولعشاق المرتفعات والمغامرات، فإن «سكاي ترايل»، هي المكان المثالي، ففي هذه المغامرة سيجد الزوار أنفسهم على ارتفاع 13 متراً عن الأرض معلقين بالحبال في سقف «مردف سيتي سنتر». وبعد ارتداء معدات الأمن والسلامة، ستبدأ المغامرة من خلال نظام الربط الذاتي بالحبال، إذ يمكن الوصول إلى القمة من خلال تسلق حائط بارتفاع ثمانية أمتار.

«دبي أكواريوم»

بدوره، يوفر «دبي أكواريوم» وحديقة الحيوانات المائية نظرة رائعة على الحياة البحرية الأكثر غموضاً في العالم، وتبلغ سعته 10 ملايين لتر من الماء، ويضمّ أكثر من 33 ألف كائن بحري، ويعد أحد أكبر أحواض الأكواريوم وأجملها في العالم، وهنا ننصحك بالتجوّل في النفق الممتد على طول 48 متراً، ومشاهدة الأسماك تسبح من حولك كقرش النمر الرملي، والراي اللاسع.

حلبة دبي للتزلج

وتثبت حلبة دبي للتزلج دوماً أنها مكان رائع لقضاء أمتع الأوقات في الشتاء. تقع هذه الحلبة ذات الحجم الأولمبي في «دبي مول»، وتقدم متعة بلا حدود على الجليد للجميع. كما تقدم برامج «تعلم التزلج» المصممة للصغار والكبار على السواء، للاستمتاع بالتزلج على أنغام موسيقى «دي جي» رائعة، فيما يعتبر مركز المستكشفين الصغار الوجهة الترفيهية التعليمية الأولى في «سيتي سنتر مردف»، ويوفّر بيئة آمنة وممتعة للأطفال لاكتساب المعرفة من خلال اللعب في مناطق مثل منطقة الفضاء، أو المياه، حيث سيتعلم الأطفال أهمية المياه للنباتات والأسماك.