"موانئ دبي العالمية": شراكة استراتيجية في إندونيسيا بـ4.4 مليارات درهم

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

وقّعت "موانئ دبي العالمية"، والمجموعة الإندونيسية الكبرى "ماسبيون جروب"، اليوم اتفاقيتين أوليتين لإنشاء ميناء حاويات ومنطقة لوجستية صناعية في جاوة الشرقية بتكلفة تبلغ 1.2 مليار دولار أميركي (نحو 4.4 مليارات درهم).

وشهد تبادل الاتفاقيات الموقعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. كما حضر مراسم الإتفاق كلاً من وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، وزيرة المؤسسات المملوكة للدولة ريني سورنو.

ويعد هذا المشروع المشترك الأول من نوعه في قطاع النقل الإندونيسي لشراكة مع القطاع الخاص تضم شريك استثمار أجنبي مباشر، وشركة إندونيسية من القطاع الخاص "ماسبيون" في سياق التعاون بمجال الخدمات البحرية مع الشركة المشغلة للخدمات البحرية والمملوكة من قبل الحكومة "بيليندو 3".

ويهدف اتفاقا مذكرات الشروط الموقعين إلى إنشاء محطة حاويات ومنطقة لوجستية صناعية متطورة ومتكاملة من المتوقع أن تؤدي دوراً حيوياً كبوابة تجارية في جاوة الشرقية. وتنص الاتفاقيات على التعاون في تشييد ميناء الحاويات "ماسبيون إنترناشيونال كونتينر بورت" في جريسيك بمقاطعة جاوة الشرقية باستثمار تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي، وستبلغ قدرة الميناء ثلاثة ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

ويمكن للمنطقة اللوجستية الصناعية المتكاملة التي تمتد على مساحة 360 هكتاراً أن توفر بيئة تجارية عالمية المستوى لإندونيسيا والشركات الدولية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل على المشروع في وقت لاحق من العام الجاري، فيما يُخطط لتدشين العمليات التجارية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تتمثل رؤية المشروع بدعم البنية التحتية في جاوة الشرقية ضمن إطار برنامج تسريع النمو الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس جوكو ويدودو.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم،: "ستشكل هذه الشراكة إضافة قيّمة إلى محفظتنا العالمية وخطوة جديدة على طريق توسعنا المستمر، كما ستعزز التزامنا الراسخ بجمهورية إندونيسيا التي تعدّ من أهم اقتصادات العالم".

وأضاف أن "نموذج أعمالنا ورؤيتنا يتماشيان مع التزام الرئيس الإندونيسي في مواصلة التركيز على البنى التحتية وضمان أن تكون مترابطة فيما بينها. ونحن على ثقة بأن المشروع سيسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والحكومة الإندونيسية وشركة "بيليندو 3"، ودفع حضور ’موانئ دبي العالمية‘ في إندونيسيا إلى مستويات جديدة".

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "ماسبيون" عليم ماركوس،: "يشكل هذا التعاون تطوراً حيوياً وهاماً بالنسبة لمجموعتينا، وخطوة جديدة على طريق توسع مجموعة ’ماسبيون‘".