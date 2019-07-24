30 موقعاً لأعضاء «محمد بن راشد للمشاريع» في القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالتعاون مع «القرية العالمية»، عن فتح باب التسجيل للكفاءات الوطنية الراغبة في المشاركة بفعاليات القرية العالمية التي ستنطلق في الفترة بين 29 أكتوبر 2019 والرابع من أبريل 2020.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أمس، أنها توفر 30 موقعاً مثالياً بأسعار وخصومات تنافسية، وذلك لتسهيل تسويق وبيع المنتجات الوطنية لمرتادي القرية، الذين تقدر أعدادهم بالملايين سنوياً.

وأضافت أنها ستبدأ استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من 24 يوليو 2019 وحتى 24 أغسطس 2019، لافتة إلى أنه سيتم اختيار المشروعات المبتكرة من بين الطلبات التي سيتم استلامها، على أن تكون ضمن قطاع الأغذية والمشروبات.

وقال المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن القرية العالمية واحدة من المنصات المثالية لتحفيز روح الابتكار والتميز، وتطوير أعمال المشروعات الوطنية الناشئة.

وأضاف: «تكمل المؤسسة عامها الـ15 في دعم رواد الأعمال الذين بلغ عدد مشروعاتهم، من عام 2005 إلى موسم عام 2018 - 2019، ما لا يقل عن 585 مشروعاً»، مؤكداً أن المؤسسة تسعى إلى تمكين المنتج المحلي، وتعزيز وجوده في مختلف المحافل محلياً وعالمياً، إذ تعد القرية العالمية واحدة من المحطات المهمة لأصحاب المشروعات المبتكرة والطموحة، التي ترغب في التنافس واستدامة أعمالها مستقبلاً.

وتابع الجناحي: «حقق أصحاب المشروعات نتائج طيبة في دورة عام 2018، إذ بلغت مبيعاتهم 10.3 ملايين درهم، ما يعطينا الدافع إلى إكمال مسيرة تمكين الشباب الإماراتي، خصوصاً الخريجين الجدد، وتطوير أعمالهم المبتكرة، وترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «نحرص في القرية العالمية على التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تأكيداً على قيمنا المتعددة، وفي مقدمتها المسؤولية المجتمعية بكوننا علامة إماراتية، ونتطلع في هذا الموسم إلى المزيد من الأفكار المبدعة والأعمال المبتكرة لاستضافتها في القرية العالمية، وإثراء تجربة ضيوفنا خلال زيارتهم لنا»، معرباً عن ثقته بأهمية دور المؤسسة في استقطاب هذه الأعمال ودعمها، بما يصبّ في دعم الناتج الاقتصادي للدولة.

اشتراطات للمشاركين

• أن يكون المشروع مملوكاً ومداراً بالكامل من قبل مواطني الدولة.

• الالتزام بممارسة النشاط المعتمد من قبل كل من المؤسسة والقرية العالمية.

• لا يحق للمالك تغيير النشاط بعد اعتماده.

• الالتزام بقوانين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في حالة توظيف موظف مبيعات.

• الالتزام بقوانين الجهات المعنية والمعتمدة من قبل إدارة القرية العالمية لتصريح المشروعات المشاركة والاطلاع عليها.

• الالتزام بفترة موسم القرية العالمية وساعات عملها.