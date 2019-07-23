أجنحة فندقية استثنائية في قلب مدينة دبي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يوفر قطاع الضيافة في دبي خيارات استثنائية للنزلاء، مع إطلالات ساحرة على أفضل المناظر، بدءاً من أجنحة فندقية تحت الماء، وأخرى ملكية، وصولاً إلى شاليهات تطل على منحدرات ثلجية بيضاء. ومن هذه الأجنحة الفندقية المطلة على أفضل المناظر في دبي:

إطلالة المحيط

تسمح غرف «سوبيريور كلوب» في فندق «جميرا بيتش» للنزلاء، بالاستمتاع بإطلالات رائعة لـ«برج العرب» والشاطئ الطبيعي، والمياه الزرقاء الصافية للخليج العربي من الشرفة الخاصة، مع نوافذ ممتدة من الأرضية إلى السقف تحيط بالبرج الشهير المصمم على شكل شراع. يحلو الاستمتاع بالمشهد في الجناح الفندقي، ليلاً، حين يتلألأ البرج بعرض أضواء متنوعة، ويشكّل أيضاً منظراً مهيباً عندما تفتح الستائر في الصباح مع مشاهد بانورامية.

«تحت الماء»

مع افتتاح فندق «أتلانتس النخلة»، أتيح للسياح والزوار فرصة التمتّع بالإقامة تحت المياه والنوم في أجنحة خاصة تطلّ على الحياة البحرية. وتعتبر هذه الغرف الملاذ الأكثر رومانسية على نحو لا يمكن تخيله، إذ تحيط بها مياه بحيرة «أمباسادور لاغون». ومن خلال النوافذ الممتدة من الأرضية إلى السقف في الغرف والحمامات، سيقف النزلاء مذهولين أمام بقايا مدينة «أتلانتس» الأسطورية، والمخلوقات البحرية التي تزيد على 65 ألف كائن بحري تقطن فيها.

جناح بدوي

بعيداً عن المدينة، تتجه الأنظار إلى معالم طبيعية توفر إطلالات رائعة في قلب الصحراء، فـ«منتجع وسبا المها الصحراوي»، هو الملاذ الصحراوي الأمثل في دبي. ويتميز الجناح البدوي في المنتجع بديكور فخم مع مفروشات عربية أصيلة ونادرة ومصنوعة يدوياً، إضافة إلى تحف ومقتنيات أثرية، ويوفر المنتجع لنزلائه اختبار تجارب ساحرة وهادئة وسط أجواء من الخصوصية للتمتع بالتقاليد العربية الأصيلة ونمط الحياة البدوية التراثية.

جناح «العالم الحاضر»

يتميز الجناح المطلّ على «برج خليفة» في فندق «المنزل» وسط مدينة دبي، بأجواء ساحرة، ويمتد الجناح على مساحة 48 متراً مربعاً. وهو يتميز بروح الضيافة العربية الأًصيلة، ليتيح للنزلاء والضيوف التمتع بمشاهد رائعة في «وسط مدينة دبي» الذي يوصف بأنه قلب العالم الحاضر. ويمتلك الجناح تصاميم آسرة من الأرابيسك المعاصر، ويبعث شعوراً بالدفء بالراحة والاسترخاء.

شاليه شتوي

يعتبر شاليه «آسبن سكي» الرحب في فندق «كمبنسكي مول الإمارات» أشبه بملاذ شتوي جبلي في قلب الصحراء. يوفر الشاليه لنزلائه فرصة الاستمتاع بالمنحدرات الثلجية البيضاء في «سكي دبي».

يتكون الشاليه من ثلاثة طوابق ويتسع لاستضافة ستة أشخاص بالغين، كما أن غرفة المعيشة وصالة الطعام مجهزتان بمدفئة لكلٍ منهما، وسلّم يربط بين الطوابق، مع تصميم عصري يبعث على الراحة والاسترخاء، وبلمسات الديكور الداخلية المُترفة في التفاصيل، يختبر النزلاء في هذا الشاليه تجارب ساحرة.

جناح النافورة

يتميز جناح «أرماني» المطلّ على النافورة الراقصة في فندق «أرماني دبي» بتصميمه الراقي، أمّا جاذبيته فهي إطلالته على نافورة دبي التي تقدّم لضيوفها مشاهد لا نظير لها لمياه تتراقص ليلاً على أنغام الموسيقى، ويحتلّ هذا الفندق الطوابق السفلى لأطول برج في العالم «برج خليفة»، ويتيح إطلالات ساحرة على المدينة، إلى جانب مرافقه عالمية المستوى.

جناح ملكي

استمتع بتجربة حياة الملوك في جناح ملكي بغرفتي نوم في فندق «برج العرب»، ويتميز الجناح بتجهيزاته ونظام ألوانه المذهلة، ويوفر إطلالات خلابة على الخليج العربي، ووسائل الراحة مثل المصعد الخاص والسينما التي توفر تجارب خدمة خاصة. ومع أفضل المرافق داخل الجناح، يشعر النزلاء بأنهم ملوك حقاً، تبلغ مساحة الجناح الملكي الذي يتيح خدمة «كبير الخدم الشخصي» على مدار 24 ساعة، نحو 780 متراً مربعاً، ويوفر إطلالات رائعة على أفضل المناظر المطلة على المدينة والخليج العربي.

780

متراً مربعاً مساحة الجناح الملكي في فندق «برج العرب».\