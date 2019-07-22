"طيران الإمارات" تطرح عروضاً جديدة للسفر خلال الصيف

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت "طيران الإمارات" عن عروض تتيح أمام متعامليها في دولة الإمارات السفر بأسعار خاصة إلى مختلف محطات شبكة خطوطها العالمية خلال الصيف، إما للسياحة والاستكشاف أو زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء.

وتسري العروض الخاصة على أسعار تذاكر الدرجتين السياحية ورجال الأعمال إلى العديد من المدن في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط، على أن يتم الحجز من الآن وحتى 4 أغسطس 2019، وان يكتمل السفر ذهاباً وإياباً بحلول 30 أبريل 2020.

وتخضع هذه العروض لبعض الشروط والأحكام.

وقالت الشركة في بيان صحافي اليوم، أن أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى عمّان تبدأ من 1915 درهماً، وإلى القاهرة من 1685 درهماً، وإلى لندن من 2545 درهماً، وإلى بانكوك من 2205 دراهم، وإلى سيول من 3955 درهماً، وإلى زيوريخ من 2725 درهماً، وإلى ميونيخ من 2535 درهماً، وإلى باريس من 3475 درهماً، وإلى جوهانسبرغ من 3195 درهماً وإلى ساو باولو من 5995 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال من دبي إلى عمّان فتبدأ من 5595 درهماً، وإلى القاهرة من 9495 درهماً، وإلى لندن من 12445 درهماً، وإلى بانكوك من 10495 درهماً، وإلى سيول من 14295 درهماً، وإلى زيوريخ من 13995 درهماً، وإلى ميونيخ من 13495 درهماً، وإلى باريس من 14995 درهماً، وإلى جوهانسبرغ من 14995 درهماً وإلى ساو باولو من 23495 درهماً.