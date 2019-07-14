284.6 مليون درهم صافي أرباح «تعاونية الاتحاد» للنصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 20% للنصف الأول من عام 2019، لتصل إلى 284.6 مليون درهم، مقارنة بـ237.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة مقدارها 46.9 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «الزيادة في الأرباح تحققت بالتوازي مع جهود (تعاونية الاتحاد) لخفض أسعار منتجاتها، حيث بلغت قيمة الخفض نحو 268.5 مليون درهم للنصف الأول من عام 2019، بزيادة 18.63%، مقارنة بحجم التخفيضات خلال الفترة نفسها من عام 2018، وذلك من خلال خفض أسعار المنتجات، إضافة إلى العروض الترويجية، بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين، وتوجيه السوق إلى خفض الأسعار»، مشيراً إلى أن «هذه الإنجازات تمت بفضل جهود مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، إلى جانب العمل الدؤوب الذي تبذله الإدارة التنفيذية للتعاونية بكل قطاعاتها وإداراتها وموظفيها، التي تهدف إلى الوصول للرقم واحد في شتى المجالات بالتخطيط الهادف والتنفيذ المدروس والمثابرة والإصرار، حيث انعكس ذلك بشكل إيجابي على المستهلكين من ناحية خفض الأسعار بنسبة 18.63%، والمساهمين من ناحية ارتفاع الأرباح بنسبة 20%».

وقال الفلاسي: «تلعب (تعاونية الاتحاد) دوراً بارزاً في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وهو ما يظهر جلياً من خلال أدائها المالي والاجتماعي القوي خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما حققت نمواً قياسياً في أرباحها فاق التوقعات، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تعصف في سوق تجارة التجزئة».

وأوضح أن «إجمالي الإيرادات الكلية للتعاونية ارتفع بنسبة 1.6% من 1.429 مليار درهم في النصف الأول لعام 2018 إلى 1.452 مليار درهم في عام 2019، بزيادة قدرها 23 مليون درهم».

وأشار إلى أن «ارتفاع الإيرادات تزامن مع خفض في إجمالي التكاليف والمصاريف بنسبة 2% بمبلغ وقدره 23.59 مليون درهم، من 1.191 مليار درهم في 2018 إلى 1.168 مليار درهم في عام 2019».