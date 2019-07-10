5 دول عربية يحظر على شركات طيرانها العمل في أوروبا

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت القائمة المحدثة لشركات الطيران المحظورة في الاتحاد الأوروبي والتي تصدرها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، وجود 5 دول عربية يحظر على الجزء الأكبر من الناقلات الجوية المسجلة فيها استخدام الأجواء الأوروبية.

ووفقاً للقائمة المحدثة، تضم الدول العربية، كل من السودان، وليبيا، وجيبوتي، والعراق، وجزر القمر، إذ يحظر على الشركات المسجلة فيها الطيران فوق أي مجال جوي لعضو من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ويصل عدد شركات الطيران المذكورة في القائمة إلى 23 شركة تتبع هذه الدول بما فيها ناقلات وطنية.

كما ضمت القائمة أيضاً الخطوط الجوية العراقية، وجميع الناقلات المسجلة في جيبوتي، بما فيها طيران "دالو"، وشملت قائمة الحظر أيضاً، الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الجوية الأفريقية فضلاً عن طيران البراق، إلى جانب الخطوط الجوية السودانية.

وضمت قائمة الحظر 21 دولة معظمها تقع في القارة الإفريقية إلى جانب دول أخرى مثل إيران وأفغانستان والنيبال وغيرها، وتشمل القائمة شركات طيران محظورة من العمل نهائياً وأخرى تم فرض قيود عليها.

واستحوذت شركات الطيران في منطقة إفريقيا الجزء الأكبر من القائمة تليها الشركات المسجلة في أوروبا الشرقية.