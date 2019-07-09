3 وجهات عائلية لإجازة الصيف

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حدّدت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، أبرز ثلاث وجهات عائلية لقضاء إجازة الصيف، وهي:

1- الأردن

تتوافر الكثير من الخيارات في الأردن بدءاً من زيارة مدينة البتراء، عاصمة الأنباط، التي تعد أحد أشهر المواقع الأثرية في العالم، أو التوجه إلى البحر الميت لقضاء يومين في أحد منتجعاته المائية التي تقدم الكثير من الخدمات الترفيهية المناسبة للعائلة. ويمكن أيضاً استكشاف قلعة عجلون الأثرية ومشاهدة فنّ العمارة الإسلامي الجميل، أو التوجه إلى حدائق الحسين، إضافة إلى متحف السيارات الملكي ومتحف الأطفال، مع فرصة مشاهدة روعة الحيوانات بما فيها الأسود والدببة والفهود والقرود وأنواع عديدة من الطيور في حديقة الأردن للحيوان.

2- تايلاند

يمكن زيارة القصر الكبير في بانكوك وتفقد معبد «بوذا» الزمردي أو الاسترخاء في حديقة لومبيني التي تعتبر من أشهر الوجهات السياحية في بانكوك، فيما يضم مجمع «سيام باراجون» الشهير مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والمسارح ودور السينما وقاعة أوبرا ومعرض الفنون التايلاندية وصالة بولينغ. كما يمكن زيارة حديقة الفيلة في شنغماي التي تضمّ أيضاً مجموعة واسعة من الحيوانات البرية والحيوانات البحرية والطيور، أو زيارة متنزه «سبلاش جانغل» المائي حيث أحواض السباحة والمنزلقات المائية والأنهار والألعاب المشوّقة.

3- كرواتيا

يمكنك زيارة حديقة «ماكسمير» التي تعتبر من أهم مراكز الثقافة والتاريخ في زغرب، إذ إنها موطن العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المختلفة، أو التعرف إلى الحيوانات التي كنت تراها في قصص الطفولة في حديقة حيوانات زغرب، وهي واحدة من أقدم ثلاث حدائق أنشئت في كرواتيا، فيما توفر جزيرة لوشن العديد من الأماكن الترفيهية مثل الشواطئ والحدائق والمتنزهات.