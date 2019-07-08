«ستراتا» توسّع مصنعها لتجميع المثبتات العمودية لـ «787 دريملاينر»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع»، المتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة «مبادلة للاستثمار»، عن خططها لتوسعة مصنعها الحالي، لتمكينه من تلبية متطلبات خط تجميع المثبتات العمودية لطائرة «بوينغ 787 دريملاينر».

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن توسعة مصنع «ستراتا» الحالي في «مجمع نبراس العين للطيران»، تأتي في إطار الاتفاقية التي أبرمتها «ستراتا للتصنيع» مع «بوينغ» خلال معرض «فارنبورو الدولي للطيران 2016»، التي تقوم «ستراتا» بموجبها ببناء خط التجميع باستخدام المعدات والأدوات المستخدمة ذاتها بمصنع «بوينغ لطائرات 787 دريملاينر» في مدينة سولت ليك الأميركية، حيث ستعمل «ستراتا» على تجميع القطع الرئيسة للمثبت العمودي لطائرات «بوينغ 787 دريملاينر» بمصنعها في مدينة العين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، إسماعيل علي عبدالله: «لا يسعني إلا التعبير عن بالغ فخرنا واعتزازنا بقدرة الكوادر الوطنية على تصنيع أجزاء هياكل الطائرات الموسومة بشعار (صنع بفخر في الإمارات)، لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية، حيث استطاعت (ستراتا) خلال 10 سنوات تكريس موقعها مساهماً أساسياً في سلاسل القيمة المضافة لقطاع صناعة الطيران، وذلك من خلال التزامنا بتزويد شركائنا الدوليين بالخدمات والبنية التحتية التي تلتزم بأفضل الممارسات العالمية».