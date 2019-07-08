«تعاونية الاتحاد» تفتح سقف مشتريات المساهمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، عن فتح سقف المشتريات لمساهميها لمنحهم أعلى عائد ممكن على مشترياتهم، اعتباراً من بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي من منطلق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى إسعاد المساهمين وضمان عائد مالي عالي لهم على استثماراتهم.

وقال رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، ماجد حمد رحمه الشامسي، في بيان، إنه «في ظل السعي المستمر من مجلس إدارة تعاونية الاتحاد لإسعاد مساهميها، قرر المجلس إلغاء الحد الأعلى السابق لسقف المشتريات البالغ 100 ألف درهم، وأصبح بإمكان المساهمين الحصول على عائد على كل مشترياتهم، بغض النظر عن المبلغ الإجمالي لها، وذلك وفق نسب العائد على المشتريات التي يتم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي».

وأضاف الشامسي أن «قرار المجلس تم تفعيله بأثر رجعي، حيث سيتم احتساب عائد على مشتريات المساهمين منذ بداية عام 2019».