6180 وكالة تجارية مسجلة في الدولة بنهاية 2018

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في الدولة بلغ 6180 وكالة في قطاعات مختلفة، بنهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن أبوظبي استأثرت بنحو 60% منها (3676 وكالة)، في حين سجلت دبي 2220 وكالة.

وذكرت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن الجنسية البريطانية تصدرت جنسيات الوكالات التجارية في الدولة مع 809 وكالات، تلتها الأميركية بـ667 وكالة، مشيرة إلى أن قيد الوكالات الجديدة بنهاية العام الماضي سجل 406 وكالات، بتراجع طفيف مقارنة بعام 2017، وذلك نتيجة لحالة استقرار الأسواق والإشباع بتجارة التجزئة والجملة، والتوسع في الاستيراد عبر التجارة الإلكترونية.

الوكالات المسجلة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، نجيب مال الله العوضي، إن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في الدولة بلغ 6180 وكالة بنهاية عام 2018، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي استأثرت بالحصة الأكبر من تلك الوكالات، بنسبة وصلت إلى نحو 60% مع 3676 وكالة، تلتها إمارة دبي بـ2220 وكالة تجارية، فيما بلغ إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في إمارة الشارقة والإمارات الأخرى 284 وكالة.

وأضاف العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، أن العام الماضي شهد قيد 406 وكالات تجارية، مقارنة مع 444 وكالة خلال عام 2017، مرجعاً الانخفاض في قيد الوكالات إلى حالة الإشباع في قطاع تجارة التجزئة والجملة، إضافة إلى حالة الاستقرار في الأسواق بشكل عام، والتوسع في عمليات الاستيراد عبر أدوات التجارة الإلكترونية.

وأفاد بأن إجمالي عدد النزاعات التي تم إنجاز حلول لها في القطاع عبر اجتماعات لجنة الوكالات التجارية خلال العام الماضي، بلغ 36 نزاعاً، لافتاً إلى أن عدد الوكالات التجارية التي تم شطبها بنهاية عام 2018 على مستوى أسواق الدولة بلغ 621 وكالة، مع انتهاء أعمالها بطلب من الوكلاء في تلك الوكالات.

الجنسيات

وأوضح العوضي أن الجنسية البريطانية تصدرت أبرز خمس جنسيات للوكالات التجارية المسجلة في أسواق الدولة، وذلك بعدد 809 وكالات، تلتها الجنسية الأميركية بـ667 وكالة، فيما جاءت الجنسية الألمانية ثالثاً بـ503 وكالات.

وأضاف أن الجنسية الإيطالية جاءت في المركز الرابع بعدد 488 وكالة، ثم الفرنسية خامساً بـ267 وكالة تجارية.

نشاطات وقطاعات

وبيّن العوضي أن نشاطات وقطاعات المعدات الهندسية والميكانيكية، إلى جانب معدات تحلية المياه والصرف الصحي، استأثرت بالحصص الأكبر من قطاعات الوكالات التجارية بالدولة خلال العام الماضي، وذلك بعدد 1704 وكالات، فيما جاءت وكالات معدات إطفاء الحرائق والأمن والسلامة في المركز الثاني بعدد 984 وكالة، وحلت المستحضرات والمعدات الطبية ثالثاً بـ740 وكالة. وأشار إلى أن وكالات المركبات وآليات والمعدات الثقيلة والخفيفة ومعدات الإصلاح بلغت 471 وكالة، في حين بلغ عدد وكالات مستحضرات التجميل والعطور والدخان والمجوهرات 285 وكالة، بينما بلغ عدد وكالات معدات النفط 237 وكالة، فيما بلغ عدد وكالات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية 195 وكالة بالدولة.

وتابع أن عدد الوكالات التجارية لمنتجات البتروكيماويات والمنتجات المعدنية والتنقيب عن الزيت والغاز بلغ 251 وكالة، في وقت بلغ فيه عدد الوكالات في قطاع معدات الطيران 118 وكالة، والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية 88 وكالة، بينما اقتصر عدد وكالات المواد الغذائية غير الأساسية على 42 وكالة خلال العام الماضي.

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وكالة تجارية في دبي حتى نهاية العام الماضي.