«موانئ دبي العالمية» تطلق «الجسر الهندي - الإماراتي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» عن إطلاقها «الجسر الهندي - الإماراتي»، الذي يعد مبادرة ستجذب التجارة والاستثمارات الهندية إلى ميناء جبل علي ومنطقته الحرة «جافزا»، عبر طرح حلول متكاملة للشركات ورواد الأعمال.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تم الكشف عن تفاصيل المبادرة ومناقشتها في المنتدى الذي نظمته «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» و«جافزا»، بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهنيين الهندي «IBPC»، في دبي، أخيراً.

ومن المتوقع أن تقدم هذه المبادرة الحلول المتكاملة للمستثمرين من خلال عروض ذات قيمة إضافية، مثل التكامل بين مرافق «موانئ دبي العالمية» في كلا البلدين، وتعزيز الوصول إلى أسواق خارج نطاق شبكة «موانئ دبي العالمية».

وتم خلال المنتدى، تسليط الضوء على مركز احتضان الأعمال للتجار الهنود، الذي أطلقته «موانئ دبي العالمية» في «جافزا»، كجزء أساسي من المبادرة، والذي سيكون بمثابة منصة ينطلق من خلالها الموهوبون الذين يتطلعون إلى عرض أفكارهم وأعمالهم في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الخارجية.