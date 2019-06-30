أبوظبي تحتضن أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في العالم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة الفروانية للتطوير العقاري، التي تتولى أعمال تطوير مشروع "ريم مول" أن الحديقة الثلجية "سنو أبوظبي" Snow Abu Dhabi)) التي يجري إنشاؤها ضمن مرافق مشروع "ريم مول"، ستكون أكبر حديقة ثلجية مغطاه في العالم، إذ ستتضمن 13 لعبة متنوعة ومعالم ترفيهية تناسب الجميع.

وتعتبر حديقة "سنو أبوظبي" جزء من المشاريع الترفيهية التي تقدمها "الفروانية للتطوير العقاري" بالتعاون مع " ماجد الفطيم" و"ثينك ويل" ضمن مشروع "ريم مول" الذي تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار أميركي.

وستحتضن الحديقة الثلجية مجموعة من الألعاب والمعالم المميزة التي تشمل "بليزردز بازار" و"سنوفليك جاردن" و"فلوريز ماونتن" إلى جانب عدد من الوجهات الترفيهية الأخرى التي يمكن لزوار الحديقة تجربتها عند افتتاحها رسمياً في نهاية عام 2020.

وتمتد الحديقة الثلجية على مساحة 11,600 متر مربع مقسمة إلى مناطق ومساحات متميزة لترسم عالماً خيالياً ينبض بالسحر والتشويق، حيث سيستمتع الزوار في كل منطقة بباقةً من الأنشطة الفريدة التي تستضيفها شخصيات كرتونية محببة. وتبدأ الرحلة مع متجر "بليزردز بازار" والذي يقدم مجموعةً متنوعةً من عروض البيع بالتجزئة، فضلاً عن الملابس المخصصة للطقس البارد، إضافة إلى القبعات والبطاقات البريدية وغيرها من الهدايا التذكارية الخاصة بالغابة الساحرة التابعة للحديقة.

وتعتبر حديقة "سنوفليك جاردن" أحد المناطق المميزة التي تضمها الحديقة الثلجية "سنو أبوظبي"، وتتيح منطقة اللعب المفتوحة أمام الزوار فرصة الاستمتاع واللعب بالثلج. كما سيتم تنظيم مجموعة من الأنشطة المميزة والتي تتضمّن متاهات الجليد وتشكيل رجل الثلج، إلى جانب باقة من الألعاب الثلجية المميزة.

وتضم الحديقة الثلجية منصة "كريستال كاروسيل" المتلألئة، والتي تتميز بمجسماتها الرائعة وتصميمها الزخرفي الخلاب الذي يعبر عن الاحتفاء بالحيوانات ضمن الغابة الشتوية الساحرة. إلى جانب جبل "فلوريز ماونتن" الذي يتيح للزوار فرصة لخوض تجربة التسلق.و تعد شجرة "إنشانتد تري"، أحد المعالم التي تتميز بارتفاعها وامتدادها فوق العديد من الأنشطة الثلجية في الحديقة.

وبهذا الصدد قال شاين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة "الفروانية للتطوير العقاري": نحرص من خلال "سنو أبوظبي" إلى توفير تجربة ترفيهية مميزة تتناسب مع جميع أفراد العائلة، لاسيما وأنها تتضمن ألعاب متنوعة ومعالم بصرية خلابة، فلقد قمنا بتوظيف جميع الأنشطة والفعاليات في الحديقة لتعمل بتناغم مع بعضها البعض، مما يتيح لزوارها فرصة خوض واستكشاف تجارب لا تنسى".

وأضاف: "إن القصة الكامنة وراء الحديقة الثلجية "سنو أبوظبي" تميزها عن غيرها من الحدائق الثلجية حول العالم، ونحن على ثقة بأنها ستشكل وجهة ترفيهية مميزة تجعل مرتاديها يكررون زيارتها مرة أخرى، ونحن نتطلع بشغف للكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحديقة في الوقت المناسب لذلك".

ويشار إلى أن أعمال تشييد الحديقة تسير وفق جدول زمني محدد، ومن المتوقع تركيب الدعامات الأولى للهيكل في يونيوالجاري، وعند افتتاحها ستحافظ الحديقة على درجة حرارة داخلية تبلغ -2 درجة مئوية مع ثلوج تغطيها حتى ارتفاع 50 سم.

تعتبر الحديقة الثلجية جزء من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين "ريم مول" و ماجد الفطيم للمشاريع"، ذراع مجموعة "ماجد الفطيم" المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، ومن خلال هذا التعاون سيستضيف "ريم مول" الجيل القادم من "فوكس سينما" و"ماجيك بلانيت" الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة.