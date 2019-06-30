94 ألف عضوية سارية بغرفة أبوظبي في النصف الأول

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد المهيري، عن أن «إجمالي عدد العضويات المسجلة بالغرفة بلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 124 ألف عضوية، منها 94 ألفاً و254 عضوية سارية المفعول»، موضحاً أن الفرق بين المسجل والساري والبالغ 30 ألفاً يعود إلى أنه بحسب النظام المعمول به لا يتم إلغاء عضوية الشركة إلا بعد مرور ثلاث سنوات، لذا تظل موجودة في النظام ومسجلة حتى ولو تكن سارية أو مجددة. وأشار إلى أن بعض الأعضاء يقومون بالتجديد بشكل دوري وآخرين ينتظرون قبل انتهاء فترة ثلاث سنوات، ومن ثم يقومون بالتجديد حسب ظروف السوق. وبين المهيري لـ«الإمارات اليوم» أن الخدمات التي تقدمها الغرفة لشركائها وأعضائها تبلغ في مجملها أكثر من 30 خدمة مختلفة تتنوّع بين خدمات استشارية وقانونية ومهنية، وتماشياً مع التوجه الاستراتيجي للدولة بالتحوّل الذكي، فقد تم توفير أغلبها عبر الموقع الإلكتروني للغرفة والتطبيقات المصاحبة له.

وأضاف المهيري: «يصعب الربط الإلكتروني مع جميع الأعضاء نظراً لتنوّع الرخص التجارية، إلا أنه يتم توجيه الدعوات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، كما يمكن الاطلاع على فعاليات الغرفة من خلال الموقع الإلكتروني».