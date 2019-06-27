"اتصالات" تطلق آلة بيع ذاتية للهواتف الذكية هي الأولى من نوعها في الدولة

المصدر: أبوظبي- الامارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق آلة بيع ذاتية للهواتف الذكية هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالشراكة مع شركة "أدنوك للتوزيع"، حيث ستتيح الآلة الجديدة للعملاء فرصة اقتناء أحد الهواتف الذكية، وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الــ 5 دقائق، وما على الراغبين بالتمتع بهذه الخدمة والاستفادة منها إلاَّ التوجه إلى محطة أدنوك الواقعة على كورنيش أبوظبي (رقم 933).

و قال سلطان محمد الظاهري مدير عام "اتصالات" - منطقة أبوظبي، " نحن سعداء بهذه الشراكة التي تتيح لنا فرصة توفير منتجاتنا وخدماتنا في محطات ’أدنوك للتوزيع‘ المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع مساعي ’اتصالات‘ الدائمة والمستمرة لخلق بيئة مناسبة تعزز تجارة التجزئة وتوفر خدمات رقمية تثري تجارب وخبرات العملاء الذين تضعهم في صميم كل ما تقوم به من أعمال". وأضاف: "إن إطلاق آلة البيع الذاتية للهواتف الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد مجدداً التزامنا في ’اتصالات‘ على اعتماد أحدث تقنيات البيع بالتجزئة لتوفير تجارب تسوق رقمية مبتكرة وغير مسبوقة لعملائنا".



توفر آلة البيع الذاتية مجموعة من الأجهزة التي تعمل بنظامي تشغيل أندرويد Android، وأي أو إسiOS . عند شراء أي جهاز ما على المستخدم إلا إدخال بطاقة الهوية الإماراتية، والتحقق من المعلومات الشخصية المعروضة على الشاشة، بعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف المتحرك أو تعديل الرقم، ومن ثم تحديد الجهاز الذي يريده وطريقة الدفع. يمكن دفع ثمن الجهاز نقداً او عن طريق بطاقات الائتمان.