«دبي للاستثمار»: تسليم «تلال مردف» الشهر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي للاستثمار»، أن أعمال البناء في مشروع «تلال مردف» الذي تطوره شركتها التابعة «دبي للاستثمار العقاري» في منطقة مردف، تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث ستبدأ تسليم الوحدات في يوليو المقبل.

وأكدت الشركة في بيان أمس، أنها اقتربت من تسليم المرحلة الأولى من المشروع، حيث اكتمل ما نسبته 98% من العمل في «جناين أفينيو»، بالإضافة إلى اكتمال العمل في كل من «الملتقى أفنيو»، و«نسايم أفينيو» بنسبة 55% و96% على التوالي.

ويشهد مشروع «تلال مردف» إقبالاً من المستثمرين والمشترين منذ إطلاقه في ديسمبر 2017.

ويوفر «تلال مردف» خيارات تمويلية مرنة، منها طرح خطط تمويل تصل حتى 80%.

ويضم المشروع مرافق حيوية عدة، بما في ذلك فندق من فئة أربع نجوم من «ميلينيوم للفنادق والمنتجعات»، ويضم 116 غرفة و134 شقة فندقية ومساحات للتجزئة، إضافة إلى مستشفى يوفر 230 سريراً، ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع 1500 وحدة من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى شقق الدوبلكس.

وقال مدير عام شركة «دبي للاستثمار العقاري»، عبيد محمد السلامي: «في آخر تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبين أن الإمارة تشهد إقبالاً كبيراً من المشترين والمستثمرين بفضل التشريعات والحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها حكومة دبي أخيراً».