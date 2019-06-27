114 مليون درهم استثمارات «نخيل» في طرق وجسور «الخيل أفينيو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، بأنها تستثمر 114 مليون درهم في الطرق والجسور الخاصة بمشروع «الخيل أفينيو»، ما يتيح الوصول وبشكل مباشر من شارع الخيل إلى الوجهة الجديدة للتسوق والمطاعم والترفيه الواقعة في «قرية جميرا».

وذكرت الشركة في بيان، أنها عينت شركة «ويد آدامز للمقاولات» لإنشاء الطرق والجسور تحت إشراف هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مشيرة إلى أنه بموجب العقد الذي تم توقيعه أمس، ستبدأ الأعمال مباشرةً والمقرر الانتهاء منها العام المقبل.

وستتيح الطرق والجسور للمركبات الوصول من شارع الخيل إلى موقف سيارات «الخيل أفينيو» الذي يتسع لـ4000 سيارة، ما يوفر انسيابية لحركة الدخول والخروج من «المول» الجديد الذي لايزال قيد الإنشاء، ويقع على حافة «قرية جميرا تراينجل».

وسيضم «الخيل أفينيو» المقرر افتتاحه العام المقبل، 350 من المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية والخدمات، وسيتصل مباشرةً بالفندق المكون من 267 غرفة والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية «دبل تري من هيلتون».