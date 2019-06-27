46.9 مليار درهم حجم الأصول المدارة لـ «مجموعة أبوظبي المالية»

المصدر: شريف اليماني ــ دبي

أعلنت شركة أبوظبي المالية، أمس، عن تفاصيل اندماجها مع «شعاع كابيتال» لتكوين كيان جديد سيدير أصولاً قدرها 46.98 مليار درهم، مشيرة إلى أن تقييم سهم شعاع كابيتال في الصفقة الجديدة يبلغ 1.12 درهم.

وتفصيلاً، أعلنت شركة أبوظبي المالية، أمس، عن اتفاقها مع شركة «شعاع كابيتال» بشأن عملية الاندماج الذي ستمتلك فيه شركة أبوظبي المالية نسبة 58%، فيما تمتلك «شعاع كابيتال» نحو 42% منه، مشيرة إلى أن شروط الاندماج تخضع لموافقة السلطات الرقابية، والجمعية العمومية لشركة «شعاع كابيتال» المقرر عقدها 11 يوليو المقبل، واستكمال لائحة الشروط المسبقة المتفق عليها، والمتوقع إنجازها خلال الربع الثالث من عام 2019.

وحازت الصفقة موافقة مجلس إدارة «شركة شعاع كابيتال»، وقام ممثلو شركة أبوظبي المالية، و«شعاع كابيتال» بالتوقيع على اتفاقية التنفيذ.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي المالية، جاسم الصديقي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «عملية الدمج ستتم من خلال عملية زيادة رأسمال شركة (شعاع كابيتال)، عبر قيامها بإصدار مليار و470 مليوناً و720 ألف سهم جديد، مقابل كامل أسهم رأسمال شركة أبوظبي المالية، وبذلك ستمتلك شركة أبوظبي المالية نسبة 58% من أسهم (شعاع) بعد زيادة رأسمالها»، موضحاً أن الأسهم الجديدة المصدرة ستخضع لفترة حظر من التداول مدتها 12 شهراً.

وأوضح أن الكيان الموحد الجديد، الناتج عن عملية الدمج، سيبقى مدرجاً في سوق دبي المالي، حيث من المتوقع أن يحمل اسم «مجموعة أبوظبي المالية»، في حين سيستمر العمل على التحول إلى كيان واحد، وأشار إلى أن العلامة التجارية لشركة «شعاع» ستظل قائمة خلال الفترة المقبلة، حتى يتم الاستقرار على الشكل الأمثل للعلامة التجارية للكيان الجديد.

ولفت الصديقي، الذي سيتولى أيضاً الرئاسة التنفيذية للكيان الجديد، إلى أن عملية إتمام الدمج تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد موافقة الجمعية العمومية.

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن تقييم سهم شركة «شعاع» في الصفقة يبلغ 1.12 درهم للسهم الواحد، وهو أعلى بأكثر من 60% من سعره السوقي في اليوم الأخير الذي تم خلاله تداول السهم، قبل الإعلان عن المباحثات حول الصفقة في 21 مارس من العام الجاري.

وبيّن أن الكيان الجديد يعمل حالياً في سبع دول، ولا توجد نية للتوسع جغرافياً، مؤكداً أن التركيز سيكون على مجال الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول.

وذكر أن توحيد عمليات الشركتين يستغرق 12 شهراً، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تأثير سلبي في مستوى الإيرادات والربحية خلال تلك الفترة. وقال: «الصفقة ستؤثر إيجابياً حتى على الكيان الجديد خلال مرحلة التكامل بين الشركتين».

وأشارت البيانات، التي عرضتها «أبوظبي المالية»، أمس، إلى أن أصول الكيان الجديد تبلغ 4.464 مليارات درهم، وتبلغ قيمة الأصول التي يديرها نحو 12.8 مليار دولار (46.98 مليار درهم). ويصل إجمالي إيرادات الشركتين قبل الدمج إلى 565 مليون درهم، وصافي أرباحهما إلى 79 مليون درهم، وفقاً للبيانات المالية حتى نهاية 2018.