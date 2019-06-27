«فلاي دبي» تنصح بالوصول مبكراً إلى المطار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقعت شركة «فلاي دبي» أن يشهد اليومان المقبلان إقبالاً كبيراً على السفر، مع بدء موسم العطلات والإجازات الصيفية، وتوقعات بازدحام المطارات.

ودعت الناقلة مسافريها بالوصول مبكراً إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع الرحلة، مشيرة إلى أن الطرق والمطارات تشهد خلال تلك الفترة ازدحامات.

وذكرت الشركة أن «كاونترات» إنجاز إجراءات السفر تفتح قبل ست ساعات من موعد الرحلة، لافتة إلى أنه لمزيد من الراحلة وتوفير الوقت، يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت.

ودعت الناقلة مسافريها أيضاً إلى التأكد من المطار أو المبنى الذي تغادر منه رحلاتهم، حيث تشغل «فلاي دبي» رحلات من المبنيين (2) و(3) في مطار دبي الدولي، إضافة إلى مطار آل مكتوم. ونصحت الشركة الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرة قبل 45 دقيقة من الإقلاع، حيث تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من موعد الرحلة.