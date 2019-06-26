«أدنوك للتوزيع»: الوقود في المحطات عالي الجودة ومصدره واحد

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

نفت شركة أدنوك للتوزيع أن يكون هناك أي اختلاف في أنواع الوقود، الذي يتم توزيعه في المحطات التابعة لها في أيٍّ من مناطق الدولة.

وأكدت الشركة، لـ«الإمارات اليوم»، أن الوقود الذي يتم توزيعه في جميع المحطات التابعة للشركة مصدره واحد، ويأتي من مصفاة «الرويس»، أو «ساس النخل»، وهو عالي الجودة.

وأوضحت أن الوقود يمر بمراحل عدة قبل وصوله إلى محطات التوزيع، للتأكد من جودته، من أهمها اعتماد وموافقة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عليه.

وشددت على أن هذا الإجراء تقوم به جميع الشركات المزودة للوقود في الدولة، وبالتالي لا توجد أي احتمالية لتسببه في أي أعطال بمحركات السيارات، سواء كان المزود «أدنوك للتوزيع» أو أي شركة أخرى.

ودعت الشركة المتعاملين إلى عدم تزويد سياراتهم بنوع وقود لا يتناسب مع المحرك.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكوى تفيد باختلاف جودة البترول الموجود في بعض محطات توزيع الوقود، ما يؤثر في محركات السيارات.

وأكدت الشركة أن وقودها هو 100% وقود محلي، ويتوافق مع أعلى المعايير العالمية للجودة، كما يتم التدقيق على الجودة في مراحل عدة من الإنتاج والمطابقة من أطراف خارجية حكومية.