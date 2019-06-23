«إكسبو الشارقة» يناقش التعاون مع مصر والأردن في صناعة المعارض

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتم مركز إكسبو الشارقة زيارة إلى كلٍّ من مصر والأردن، أخيراً، هدفت إلى بحث آفاق التعاون المستقبلي في قطاع المعارض والمؤتمرات العالمية، وتعزيز أطر التنسيق المشترك في هذا القطاع الحيوي، بما يخدم الاقتصاد العربي بشكل عام.

وترأس وفد مركز إكسبو الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، ورافقه أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، محمود الجراح، حيث استهل الوفد برنامجه في مصر باجتماع عقده مع مدير الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، اللواء محمد الأمين، واستعرض الجانبان آخر التطورات في صناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي، وكيفية تسخير هذا القطاع وتطوير إسهامه ضمن مسيرة التنمية المستدامة.

كما زار الوفد مركز مصر للمعارض الدولية، مطلعاً على المرافق والخدمات التي يوفرها، والتقى مع رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، الدكتور أحمد صبيح، حيث بحث الجانبان فرص التعاون الثنائية وتفعيل آليات التنسيق لخدمة الأهداف المشتركة.

وخلال زيارة الوفد للأردن، التقى سيف محمد المدفع مع كلٍّ من الرئيس التنفيذي لشركة العبدلي للاستثمار والتطوير العقاري، باتر قردن، وأمين عام هيئة الاستثمار بالأردن، فريدون حرتوقة، حيث تم استعراض آفاق التعاون المختلفة، والتنسيق المشترك لتعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات في الأردن، في حين برز الاهتمام بالاستفادة من الخبرات التي يمتلكها مركز إكسبو الشارقة في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في الأردن. وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الزيارة إلى مصر والأردن تأتي في إطار خطط المركز لتوسيع شبكة علاقاته العربية وتطويرها، بما يخدم خطط التنمية العربية وتكاملها، والدفع بالعلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات إلى الأمام، مشيراً إلى أن الزيارة استهدفت تبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، وبحث سبل التنسيق وآلياته، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون، سواء في استضافة فعاليات مهمة، أو في توفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض على حد سواء.