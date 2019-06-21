"طيران الإمارات" الناقلة تتخذ إجراءات احترازية وتغير مسار رحلاتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال متحدث باسم "طيران الإمارات"، إنه "نظراً للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت الناقلة إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيداً عن أي مخاطر محتملة".

وأضاف المتحدث في بيان "نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسنقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات"، مشيرا إلى أن " تغيير مسار الرحلات ترك آثاراً طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات، لذا فإننا ننصح متعاملينا أن يتحققوا من أي تغييرات على جدول رحلاتنا من خلال الموقع الشبكي للناقلة".

وقال: "كما نؤكد دائماً، فإن سلامة ركابنا وأطقمنا تحتل رأس قائمة أولوياتنا دون التهاون في ذلك على الإطلاق.