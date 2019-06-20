افتتاح المركز الروسي الأول للابتكارات الرقمية والاتصالات في دبي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

شهدت مدينة دبي للإنترنت، أمس، إطلاق أول مركز روسي من نوعه للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتسهيلات من مركز الصادرات الروسية، ليكون واحدا من أكبر منصات دعم شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية خارج حدودها. ويأتي هذا الإطلاق بعد توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين مدينة دبي للإنترنت ومركز الصادرات الروسية خلال معرض «جيتكس 2018».

حضر إطلاق المركز الجديد نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي، ميخائيل مامونوف، والسفير فوق العادة ومفوض الاتحاد الروسي لدى دولة الإمارات، سيرجي كوزنيتزوف، والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول، والمدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد، عمار المالك.

وانطلاقاً من مقره في مدينة دبي للإنترنت، المجمّع الرائد لأعمال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، سيُشكل المركز الروسي للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات منصةً لأعمال الشركات الروسية الرامية إلى التوسع بعملياتها داخل الأسواق المربحة والمتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي وجهة لتأسيس الشركات واستكشاف فرص الأعمال الجديدة.

وقال مالك آل مالك: «تواصل دولة الإمارات تأكيد ريادتها الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، إذ نجحت في الوصول باقتصادها إلى المرتبة الخامسة على مؤشر التنافسية العالمية لعام 2019، في حين تواصل دبي إسهامها في ترسيخ الريادة الاقتصادية الإماراتية انطلاقاً من دورها مركزاً حيوياً ومحورياً للأعمال في المنطقة، ونقطة جذب رئيسة لأفضل العقول والمهارات وأكثر الشركات العالمية تميزاً وابتكاراً وإبداعاً. ويسعدنا أن تختار روسيا، مدينة دبي للإنترنت لاستضافة أول مركز للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها خارج حدودها».

وأضاف آل مالك أن «البنية الأساسية عالية الكفاءة والاعتمادية والبيئة الداعمة للأعمال ترسّخ مكانة دبي بوابة رئيسة للعبور إلى أسواق المنطقة، كما أن مبدأ الشراكة الذي تتخذه دبي أساساً لعلاقاتها مع كل من يختار أن يطلق أعماله أو طموحاته من أرضها، يشكل أساساً متيناً لثقة مجتمع الأعمال العالمي بجدوى هذه الشراكة كضمانة مهمة لنجاح مشروعاتهم».

من جانبه، قال عمار المالك، إن «مدينة دبي للإنترنت تلتزم منذ انطلاقتها بتزويد الشركات من مختلف الأحجام بالمنصة التي تحتاجها للابتكار والنمو، وتقوم مهمتنا على تطبيق استراتيجية دبي للابتكار على أرض الواقع، من خلال عملنا على تعزيز مكانة دبي باعتبارها المركز التكنولوجي الرئيس في المنطقة».

وذكر أن «إطلاق المركز الرقمي الروسي الجديد في مدينة دبي للإنترنت يأتي ليضيف مستوى آخر من الفعالية والنشاط إلى المشهد التكنولوجي النشط والمتنامي في دبي».

تطوّر مستمر

يتزامن افتتاح المركز الروسي للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التطوّر المستمر في العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا، لاسيما عقب الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العام الماضي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 11 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار) في عام 2018، بزيادة نسبتها 21% على عام 2017، كما ارتفع عدد السائحين الروس لدولة الإمارات 820 ألف سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 64.8% مقارنة بالعام السابق، كنتيجة مباشرة لسياسات التأشيرة الجديدة التي تمنح السائحين الروس تأشيرات مجانية لمدة 30 يوماً بمجرد وصولهم إلى دولة الإمارات.