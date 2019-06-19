"اقتصادية أبوظبي" تسجّل 63.9% زيادة في الرُخَص الصادرة عنها

المصدر: أبوظبي- الامارات اليوم





دخلت الى قطاع الاعمال في إمارة أبوظبي خلال الربع الاول من العام الجاري 4813 رخصة اقتصادية جديدة بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 63.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 2935 رخصة وذلك بحسب نتائج تقرير حركة النشاط التجاري للربع الأول من العام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال ان التقرير يرصد حركة معاملات اصدار الرخص الاقتصادية الجديدة وتجديدها حسب النوع والشكل القانوني وتعديلها واعتماد التصاريح والإعلانات والمخالفات والرسوم وغيرها.

وأوضح أن نتائج التقرير الإيجابية تعكس استمرار ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بالوضع الاقتصادي لإمارة أبوظبي والذي لا يزال يشهد حركة نمو مستمرة لقطاع المال والأعمال ومدى التفاؤل بالنمو المستقبلي في الإمارة في ظل المبادرات والبرامج والمحفزات التي تنفذها الدائرة لتسهيل قطاع الاعمال في ابوظبي وتعزيز تنافسيته على المستويين الاقليمي والدولي.

وأشار المنصوري إلى دور الدائرة الريادي في تعزيز مكانة الإمارة والمساهمة في تحقيق خطتها الاقتصادية المدفوعة بتوجيهات القيادة الحكيمة لجعل أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار والعيش وإقامة الأعمال، وذلك من خلال تنظيم الشؤون الاقتصادية والتجارية، وإعداد الدراسات التي تشمل كافة نواحي التطور الاقتصادي والاجتماعي في أبوظبي، وتحليل العناصر التي تؤثر على هذه المتغيرات.

وأضاف المنصوري أن البرامج والمبادرات التي أطلقتها الدائرة كان لها دور مهم في نمو عدد الشركات الجديدة وزيادة أنشطة وأعمال المشاريع الكبرى والقائمة، خاصةً في ضوء بيئة الأعمال المتطورة التي تتمتع بها أبوظبي، وموقعها الاستراتيجي في المنطقة وما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية المتطورة وغيرها من المقومات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية."