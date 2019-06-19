51.8 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية في الربع الأول

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر إمارة أبوظبي، بلغت 51.8 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 50.2 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 3.1%.

وأرجع المركز، في تقرير أصدره بعنوان «حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي مارس 2019»، هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة المعاد تصديره بنسبة 37.7%، خلال الربع الأول من عام 2019، لتصل إلى 13.2 مليار درهم، مقابل 9.5 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفاض قيمة الواردات إلى 24.2 مليار درهم، مقابل 26.2 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 7.7%. كما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة طفيفة تبلغ 0.2%، لتصل إلى 14.44 مليار درهم، مقابل 14.47 مليار درهم خلال فترة المقارنة. وأوضح التقرير أن أبرز الصادرات التي ارتفعت، هي صادرات أبوظبي من معدات النقل وملحقاتها بنسبة 39.2% ووقود وزيوت التشحيم بنسبة 14.3%، والسلع الإنتاجية التي زادت بنسبة 11.7%، في حين انخفضت الصادرات من الأغذية والمشروبات بنسبة 3.3%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 2%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة في السلع المعاد تصديرها شملت معدات النقل بنسبة 83%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 20.7%، والسلع الإنتاجية بنسبة 12.6%، والأغذية والمشروبات بنسبة 11.6%، بينما انخفضت قيمة المعاد تصديره من السلع المتنوعة بنسبة 14.4%.

بينما انخفضت الواردات من السلع الإنتاجية بنسبة 27.1%، ومعدات النقل وأجزائها بنسبة 23%، بينما ارتفعت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 146.3%.

ووفقاً للتقرير، جاءت السعودية في المرتبة الأولى كأكثر الدول التي اتجهت إليها صادرات أبوظبي غير النفطية، تلتها سويسرا، ثم الهند، كما تصدرت السعودية سلع إعادة التصدير، وتلتها الكويت، والصين، وكذا جاءت السعودية في المرتبة الأولى كأكثر الدول التي تستورد منها أبوظبي، تلتها اليابان، ثم الولايات المتحدة.