7 مليارات درهم قيمة السندات والصكوك المدرجة في الأسواق المالية خلال 2018

المصدر: أبوظبي ــ وام

بلغت قيمة السندات والصكوك الإسلامية، التي وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على إدراجها في أسواق المال المحلية، نحو سبعة مليارات درهم خلال عام 2018، ما يعكس النشاط الكبير الذي شهده القطاع خلال تلك الفترة.

ويتضح، من خلال الإحصاءات الرسمية للهيئة، أن خمس شركات وطنية أصدرت، خلال العام الماضي، سندات وصكوكاً لتمويل أنشطتها، إذ تم إدراج هذه الإصدارات في سوق أبوظبي للاوراق المالية، وسوق دبي المالي.

ووافقت الهيئة على قيام كلٍّ من مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.754 مليار درهم، فيما حصلت شركتا «دانة غاز» و«الاتحاد العقارية» على موافقة لإصدار صكوك غير قابلة للتحويل بقيمة 1.946 مليار درهم للأولى، ونحو مليار درهم للثانية.

أما شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، فقد حصلت على موافقة الهيئة لإصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 1.235 مليار درهم، فيما منحت «الأوراق المالية» موافقتها لشركة الخليج للملاحة القابضة لإصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 100 مليون درهم.

على صعيد آخر، وافقت الهيئة خلال عام 2018 على إدراج سندات حكومة المالديف في سوق أبوظبي للأوراق المالية «وزارة المالية والخزينة نيابة عن حكومة جمهورية المالديف»، بقيمة 100 مليون دولار أميركي.

كما وافقت على إدراج صكوك شركة الدار «المحدودة» إدراجاً مشتركاً في كل من «يورونكست دبلن»، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 500 مليون دولار أميركي، وإدراج صكوك الشركة القابضة العامة «صناعات» في كل من بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 300 مليون دولار أميركي.

5 شركات وطنية أصدرت خلال عام 2018 سندات وصكوكاً لتمويل أنشطتها.