40 % خصماً من رسوم تأسيس الأعمال في «أبراج بحيرات جميرا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن إطلاق حزمة عروض لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال حصرياً على مستوى السكّان الجدد أو المقيمين في منطقة أبراج بحيرات جميرا، حيث سيحصلون بموجبها على خصم من كلفة تأسيس الأعمال بنسبة 40% عند تسجيل شركة جديدة.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي، إن «المرونة تعد من بين أبرز العوامل الرئيسة عند بدء تأسيس الأعمال».

وأضافت في بيان أنه «من خلال إطلاق حزمة العروض الجديدة، فإننا نأمل مساعدة روّاد الأعمال والموظفين المستقلين ممن يطمحون إلى ترجمة أفكارهم في مشروعات ناجحة»، مشيرة إلى أن «(أبراج بحيرات جميرا) تحتضن حالياً مجتمعاً واسعاً، يضم أكثر من 100 ألف شخص، ونحن متأكدون أن هناك الآلاف منهم يمتلكون أفكار أعمال بحاجة إلى الدعم».

وذكرت أحمدي أن «مركز دبي للسلع المتعددة، يضطلع من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وتوفير الدعم لها وتزويدها بالخدمات الاستشارية، بدور محوري في تمهيد الطريق أمام روّاد الأعمال ممن لايزالون في مرحلة مبكرة من تأسيس شركاتهم الجديدة».

وأشارت إلى أن «دبي تعد عاصمة التجارة والأعمال، حيث يشكل فيها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادها المزدهر، ونحن على ثقة بأن الحزمة الجديدة ستعزز جاذبية (أبراج بحيرات جميرا) لتواصل مكانتها وجهة مميّزة لريادة الأعمال».

يشار إلى أنه على سكّان منطقة أبراج بحيرات جميرا، كي يتمكنوا من الاستفادة من تلك الحزمة الحصرية، التواصل مع فريق العمل المسؤول عن تأسيس الأعمال لدى مركز دبي للسلع المتعددة، عبر الموقع الإلكتروني المخصص: www.dmcc.ae/‏‏‏resident.