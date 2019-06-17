التأكيد على تطابق السعر في قوائم الطعام مع الفاتورة

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أكدت اقتصادية دبي أن السعر في فاتورة المطاعم والمقاهي يجب أن يتطابق مع السعر المعلن في قوائم الطعام، داعية المستهلكين إلى التأكد من الأسعار المعلنة في القوائم ومقارنتها بالسعر قبل الدفع.

كما أكدت أن من حق المستهلك التحقق من التفاصيل المدونة في فاتورته، والاستفسار من التاجر في حال وجود أي ملاحظات متعلقة بالتفاصيل المكتوبة أو السعر المدون، حفاظاً على حقوقه وحقوق الآخرين.

وكان قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى من مستهلك أفاد فيها بأنه اعتاد زيارة أحد المطاعم وطلب وجبة الغداء، لكنه في الزيارة الأخيرة للمطعم طلب وجبة يعرف سعرها، غير أنه فوجئ عند الدفع بأن هناك اختلافاً في المبلغ الذي اعتاد تسديده، ما دفعه للتأكد من السعر المعلن في قائمة الطعام.

وقال مدير أول شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ماهر المرزوقي، إن المستهلك تواصل مع المسؤول في المطعم الذي لم يوفر الجواب الكافي له، لذلك لجأ إلى تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بهدف تنبيه المطعم إلى ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة حفاظاً على حقوق المستهلكين.