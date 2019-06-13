هواوي تسجل 81% زيادة في مبيعاتها المحلية خلال النصف الأول من 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، اليوم، عن ارتفاع حجم مبيعاتها من الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة اللوحية، والحواسيب الشخصية في الإمارات بنسبة 81% في الفترة من 1 يناير إلى 31 مايو 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تتوفر منتجات هواوي وخدماتها حالياً في أكثر من 170 دولة ويعتمد عليها أكثر من ثلث سكان العالم حالياً، لتأتي في المرتبة الثانية عالمياً من ناحية عدد الهواتف الذكية المباعة في الربع الأول من العام 2019. ويدعمها في ذلك محفظتها المتنوعة والشاملة من المنتجات التي تلبي متطلبات مختلف قطاعات المستخدمين وفئاتهم. وهي أيضاً شركة إنتاج الهواتف الذكية الوحيدة بين الشركات المتصدرة في السوق التي شهدت نمواً في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام 2019.

وتستثمر هواوي نسبة كبيرة من إيرادات مبيعاتها السنوية في مجال الأبحاث والتطوير، ولديها 14 مركزاً للأبحاث حول العالم. ووصلت إلى المرتبة الخامسة عالمياً في العام 2018 بين أكثر الشركات إنفاقاً على الأبحاث والتطوير، وفقاً لمؤشر الاتحاد الأوروبي لاستثمار الصناعات في الأبحاث والتطوير.