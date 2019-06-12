20 شركة ناشئة بـ 42.4 مليون درهم ضمن برامج مسرّعات الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مديرة منطقة 2071، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، مها المزينة، بأن المنطقة احتضنت خلال الفترة الماضية 20 شركة ناشئة بقيمة 42.4 مليون درهم، ضمن برنامجين عالميين لمسرعات الأعمال هما برنامج «تيك ستارز» العالمي لمسرّعات الأعمال، وبرنامج «فينشر لابس» لمسرّعات مشاريع الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» العالمية.

وأكدت المزينة في بيان صادر، أمس، أهمية دور الشركات الناشئة في رسم ملامح القطاعات المستقبلية الرئيسة، لما تتمتع به من قدرة على مواكبة الاحتياجات والمتغيّرات المتسارعة وابتكار حلول وتطبيقات جديدة.

وذكرت أن منطقة 2071 تشكل منصة تفاعلية تجمع نخبة العقول الخلاقة، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف دولة الإمارات، عبر تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة وروّاد الأعمال.

وأشارت المزينة إلى أهمية الدعم الذي تقدمه منطقة 2071 للعديد من الشركات الناشئة، عبر توفير بيئة مشجعة على الابتكار تحتض العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لها فرصة الإبداع وتطوير منتجات ومشروعات ريادية، والإسهام في الاقتصاد وتوسع مجالات النجاح والنمو أمامها.

وذكرت أن الدورة الثانية لبرنامج «تيك ستارز» العالمي لمسرّعات الأعمال، بالتعاون مع «جينكو» للاستثمار التي عقدت على مدى 13 أسبوعاً، استضافت 10 شركات من حول العالم، تعمل على تطوير مشروعات ومنتجاتها مبتكرة في مجالات التكنولوجيا وإنترنت الأشياء والبناء والتشييد والإدارة وغيرها.

وأوضحت المزينة أن قيمة هذه الشركات تبلغ نحو 24 مليون درهم، منها شركة «بوغلانس» (Buglance) المتخصصة في مجال الاختبار الجماعي، وربط أخصائيي اختبار البرمجيات بشركات تطوير البرمجيات في جميع أنحاء العالم، وشركة «كلارا» (Clara) التي تعمل على رقمنة وأتمتة الجوانب القانونية للشركات الناشئة، وإنشاء وإدارة هيكلها القانوني بكفاءة لضمان استعدادها لبدء المشروعات، وشركة «إليمنت 16» (Element 16) المتخصصة في مجال تحسين كفاءة الطاقة في مرافق المعالجة الصناعية باستخدام تقنية تخزين الحرارة، وشركة «لوج إيجنت» (LuggAgent) التي تقدم العديد من الخدمات الخاصة للمسافرين، وشركة «نستروم» (Nestrom)، وهي عبارة عن منصة سحابية تعمل على التقاط البيانات حول أداء العمليات الميدانية باستخدام الهواتف.