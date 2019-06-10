حملة للحد من المخالفات وتشجيع التجار على الالتزام بمعايير الأعمال

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

دشنت اقتصادية دبي حملة توعية ميدانية تهدف إلى تشجيع التجار على الالتزام بمعايير واشتراطات مزاولة الأعمال في دبي، والحد من المخالفات التجارية وتعزيز حماية المستهلك.

وأوضحت أن قسمي رقابة الفعاليات الترويجية وقسم توعية المستهلك نظما الحملة على محال تجارية معروفة في المراكز التجارية بهدف التحقق من الأخطاء ورصد حالات عدم الالتزام وتوعيتهم بها بالتفصيل.

وقال مدير أول قسم رقابة الفعاليات الترويجية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، خالد راعي البوم، إن الحملة حققت نتائج لافتة لما فيها من ترسيخ الجهود والاستغلال الأمثل للموارد المتوافرة والتعاون المثمر في تحقيق الأهداف بالكفاءة المطلوبة.

وأضاف راعي البوم أن المفتش يقوم بدوره الميداني والتأكد من مدى التزام المحل التجاري بالاشتراطات والقوانين، مشيراً إلى أنه في حال تم رصد حالات عدم التزام بالاشتراطات يتم توعيته في ما يخص الحالة التي تم رصدها إلى جانب الإرشادات العامة التي من شأنها الحفاظ على حقوق التجار والمستهلكين.

من جانبه، أفاد مدير أول توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبداللطيف المرزوقي، بأن الحملة تميزت عن غيرها بتحديد موضوع التوعية بناءً على نتيجة زيارة المفتش الميداني، وهذا دليل على حرص الدائرة على الحد من المخالفات وإعطاء التاجر المعلومات الوافية لإزالة أسباب المخالفة وعدم تكرارها في المستقبل، وبالتالي زيادة نسبة الوعي والالتزام التجاري.

وبين المرزوقي أن أبرز الممارسات التي تم رصدها خلال الحملة تمحورت حول آلية الإعلان على أسعار المنتجات والخدمات بالصورة الصحيحة والواضحة للمستهلك، حيث لوحظ بعض حالات عدم وجود السعر على المنتجات أو وجودها على منتج واحد ضمن المجموعة، لافتاً إلى أنه تم تنبيه التاجر إلى ضرورة وضع الأسعار على جميع المنتجات أو الإعلان عن السعر بصورة واضحة ومعبرة عن جميع المنتجات المعروضة.

وأوضح أنه من جهة أخرى تم أخذ عينات من المنتجات ومقارنة أسعارها المعلن عنها مع السعر عند الدفع (السعر الحقيقي)، إذ وجد أن بعض المنتجات لا يتوافق السعر المعلن عنه مع السعر الحقيقي عند القيام بعملية الدفع، ما يدعونا للتأكيد على المستهلكين بضرورة التأكد من الأسعار ومدى توافقها من الأسعار المعلن عنها عند الدفع.

وأضاف المرزوقي أنه تم التدقيق على المحال التجارية ومدى توافق ومصداقية عروضها الترويجية.