إلزام محل أثاث بإعادة 25 ألف درهم لمستهلك

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعادت اقتصادية دبي 25 ألف درهم لأحد المستهلكين بعد ثبوت عدم التزام تاجر باتفاقية تقضي بتوفير الأثاث بالمواصفات المتفق عليها بينهما حسب ما تم اعتماده وتوثيقه من الطرفين.

وقال مدير أول شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي، ماهر المرزوقي، إن حماية المستهلك تلقت شكوى من مستهلك أكد فيها اتفاقه مع أحد المحال التجارية على شراء أثاث بمواصفات وألوان وتصاميم مناسبة، لكن بعد انقضاء المدة المتفق عليها فوجئ المستهلك بأن الأثاث المصمم والذي يزعم التاجر بأنه جاهز للتسليم لا يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف المرزوقي أن المستهلك حاول التواصل مع المعنيين في المحل لإيجاد حل سريع يقتضي تدارك الوضع وتوفير الأثاث حسب المواصفات المتفق عليها، ولما رأى المستهلك أن الموضوع استغرق وقتاً طويلاً تقدم بشكوى رسمية لإدارة حماية المستهلك.

وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك درست الشكوى واطلعت على تفاصيلها، حيث تبين أن العقد المبرم كان واضحاً وشمل تفاصيل دقيقة ومفيدة عن ماهية ومواصفات الأثاث، وبالفعل تم ملاحظة الفرق بين الأثاث المتفق عليه والذي سيتم توفيره، وعليه تم التواصل مع التاجر للاطلاع على الأسباب ومناقشة الحلول المتاحة.

وأفاد المرزوقي بأنه بعد النقاش تم الاتفاق على أن يتم إرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك للتاجر.