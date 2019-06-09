غرفة الشارقة تشارك في مؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة بالبرازيل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة لمشاركتها السادسة على التوالي في مؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، والذي سيُنظم في نسخته الحادية عشرة بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل خلال الفترة من 12 إلى 14 إلى يونيو الجاري بمشاركة 1200 مشارك من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وعززت غرفة الشارقة شراكتها مع الاتحاد العالمي لغرف التجارة بإعلانها الراعي الذهبي للمؤتمر الذي يقام تحت شعار «خلق مستقبل مشترك»، حيث سيكون للغرفة جناح خاص خلال معرض المؤتمر لتعريف المشاركين بالخدمات والتسهيلات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال، وعرض الفرص الاستثمارية المتوافرة في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الأعمال في الإمارة، والدور الرائد الذي تلعبه الغرفة في تسهيل حركة التجارة العالمية.

وتشارك غرفة الشارقة ولأول مرة بوفد يضم عدداً من كبار المسؤولين والموظفين من إدارات تنفيذية عدة، وذلك ضمن استراتيجية الغرفة نحو تأهيل وتدريب كوادرها وإطلاعهم على أفضل الممارسات، حيث ستكون هنالك لقاءات واجتماعات متعددة مع كبار قادة غرف التجارة العالمية وصناع القرار حول العالم.