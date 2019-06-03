12.7 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 5 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات 12 ألفاً و734 شكوى من مشتركين بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 5554 شكوى من مشتركين بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، و7180 شكوى من مشتركين بشأن خدمات «دو»، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلَي الاتصالات في قطاعات الهواتف المحمولة، والثابتة، والإنترنت.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن المشغلَين نجحا في إغلاق نسبة عالية من الشكاوى خلال تلك الفترة، إذ تم إغلاق 97% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 96.6% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» بعد حلها. وبينت أنه تم حل ما نسبته 1.1% من شكاوى خدمات «اتصالات»، و1.2% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل. وأوضحت الهيئة في تقريرها أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، بلغ 72.3%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 11.5%، ونسبة الحياد 16.2%. كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 70.4%، ومعدل عدم الرضا 12%، ونسبة الحياد 17.6%. وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لمتعاملي قطاع الاتصالات في الدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة، لضمان تقديم الخدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.